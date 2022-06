Solicitan prórroga por colapso en atención

A menos de un mes de que venza el plazo para que los trabajadores presenten a patrones la constancia de situación fiscal, la capacidad de atención de la autoridad fiscal se colapsó, por lo que es necesario prorrogar el inicio de la facturación 4.0, dijo el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), José Antonio Centeno.

Agregó que la demanda es mucha y no se cumplen requerimientos de atención a trabajadores por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

A los patrones se les brindó un número telefónico, pero la autoridad no contesta, agregó. No hay citas en el SAT y es complicado tener éxito en la página de internet SATID.

“La complejidad no se da ahorita. Desde hace dos o tres meses se viene presentando la problemática para generar constancias de situación fiscal, no es algo que dejamos de último momento, no va por ahí”, dijo a EL UNIVERSAL.

“Creo que es importante que la autoridad reconozca que vale más dar una prórroga, para permitir que su sistema se pueda desahogar”, consideró Centeno.

Añadió que los organismos del sector privado presentaron de manera conjunta, a través del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la petición al SAT para que se atendieran diversas inquietudes. En respuesta, la autoridad abrió canales de comunicación con los contribuyentes, “pero siguen siendo insuficientes”, recalcó.

El presidente de Canacintra destacó que hay millones de personas que aún no obtienen la constancia.