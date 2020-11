Sistemas de Salud en AL son como Robin Hood, pero al revés: Santiago Levy

Santiago Levy Algazi, exsubsecretario de Egresos en la Secretaría de Hacienda (SHCP) y exdirector del IMSS, afirmó que los sistemas de salud en América Latina son como Robin Hood, pero al revés porque no benefician a los que menos tienen.



“Al Robin Hood de las pensiones hay que sumarle un Robin Hood de la salud o al revés un Hood Robin, en donde lo que está ocurriendo en estos sistemasm en ciertos países, con una iniquidad adicional que no se nota”, afirmó en un evento del Banco del Desarrollo de América Latina (CAF).



Durante el lanzamiento del Reporte Regional Economía y Desarrollo (RED 2020) “Los sistemas de pensiones y salud en América Latina: los desafíos del envejecimiento, el cambio tecnológico y la informalidad", Levy Algazi señaló que los requisitos mínimos de semanas cotización para alcanzar una pensión en México son de 24 años y en Colombia de 25 años.



“Muchos sistemas establecen que los trabajadores que cotizan a los sistemas contributivos de salud, sólo podrán tener acceso cuando se jubilen, si adquieren una pensión del sistema contributivo”, expuso.

De tal manera que quienes no tienen suficiente densidad de cotización para acceder a una pensión se quedan sin servicio de salud cuando llegan a la vejez, enfatizó.



“Esto es profundamente inequitativo porque también son un sistema de reparto”, afirmó el exdirector del IMSS.



Explicó que los sistemas de salud también son de reparto porque lo que aportan quienes hoy cotizan en el sistema de salud sirve para quienes ya están jubilados. Sin embargo, hay muchos trabajadores activos que están cotizando para los sistemas de salud de pensiones que, cuando lleguen a la edad de jubilación, no tendrán acceso a servicios médicos.



Señaló que se trata de los trabajadores de menos densidad de cotización, es decir los de bajos salarios y de empresas pequeñas o en esquema de transición.



Por eso, para el investigador principal no residente de Economía y Desarrollo mundial en Brookings Institution, la discusión del tema de pensiones y la salud que se deben poner en un plano adicional al fiscal.

“No hay solución profunda a los sistemas de pensiones y de salud de la región que no pase por una reforma fiscal, pero no una reforma pensada en forma aislada sino para arreglar los problemas”, apuntó.



Además, aseguró que se debe desplazar mucho el financiamiento con impuestos a la formalidad y nómina, a otros gravámenes que lo van hacer más progresivo y con eso le dará una mayor cobertura.



Estableció que el Covid-19 va agrandar los problemas porque las contribuciones cayeron conforme la gravedad del shock. Advirtió que si antes era urgente hacerlo, ahora sería una irresponsabilidad ignorarlo.



DÉFICITS NO SE SOCIALIZAN

En su oportunidad, Carmen Pagés, exjefa de la división de mercados laborales en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), advirtió que para hacer reformas al sistema de protección social no se puede mirar sólo al interior del sistema de pensiones.

Dijo que se deben considerar todas las repercusiones a cualquier reforma en lo fiscal y en lo laboral.



Reconoció que dichos cambios estructurales tienden a estar en el ámbito de Hacienda porque son temas que involucran muchos sectores, pero consideró que se debe evitar que sean vistas como reformas fiscales, como sucede en muchos casos en América Latina.



Coincidió en que los esquemas de pensiones son unas fuentes de desigualdad “gigantescas" porque son una manera de redistribuir al revés al quitarle a los pobres para dárselo a los ricos.



“Es una vergüenza que debemos corregir, que los déficits no se socializan. Hay que poner más bien elementos redistributivos", recomendó.

