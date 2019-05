Segundo mensaje a Lozoya: Hacienda congela sus cuentas

[email protected]

Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue declarado persona bloqueada junto con la empresa Altos Hornos de México, con lo cual la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda determinó congelar sus cuentas bancarias.

La UIF informó que procedió de esa manera al identificar en el sistema financiero nacional e internacional que se llevaron a cabo múltiples operaciones con recursos que presuntamente no proceden de actividades lícitas.

Se presume que pueden ser derivados de actos de corrupción, destacó la unidad en un comunicado.

Argumentó que el bloqueo de cuentas forma parte de las funciones que realiza la unidad antilavado en el cumplimiento de sus obligaciones como autoridad del Estado mexicano y dentro de un Estado constitucional de derecho.

Además, están respaldadas en las obligaciones de la UIF que se derivan de diversos instrumentos internacionales, como la Convención de Mérida y de Palermo.



La dependencia enfatizó que el bloqueo de cuentas está comprendida en las facultades legales previstas que tiene la UIF en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como ley antilavado.

Afirmó que actuó conforme a derecho, sin pretender, en ningún escenario, dañar con esta medida a los trabajadores, accionistas o proveedores de Altos Hornos de México.

Por ello, anunció que las cuentas de los trabajadores se descongelarán este martes cuando se promueva la garantía de audiencia. Es decir, que solicite a la unidad se le permita aportar pruebas para acreditar la legal procedencia de su dinero.

Reiteró el compromiso del gobierno federal con la política de cero tolerancia a la corrupción establecida como uno de los ejes centrales del gobierno de México.

La relación entre Pemex y Altos Hornos de México fue duramente cuestionada con la venta que hizo la empresa de Fertinal a la petrolera mexicana en 2014 por un sobreprecio de la planta, la cual se consideraba chatarra en la época en que la dirigía Lozoya.

Apenas la semana pasada, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a Emilio Lozoya por 10 años para no ocupar puesto alguno en el sector público.

Sin notificación. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, no ha sido notificado formalmente del bloqueo de cuentas bancarias anunciando por la UIF.

De acuerdo con su abogado, Javier Coello Trejo, ni él ni el exfuncionario han recibido aviso alguno sobre el bloqueo de cuentas por lo que ni siquiera están seguros de que sea real o que ya se esté ejecutando y agregó que hasta el momento no ha podido hablar del asunto con Lozoya Austin.

“Cuando yo pueda platicar con él (Emilio Lozoya) entonces vamos a decir nuestra verdad”, dijo.

“Lo único que conozco es lo que ha salido en los medios, tengo que ver si realmente congelaron cuentas porque no he sido notificado, por eso no puedo dar mi opinión, tampoco a él lo han notificado”.

Arbitrario y violatorio. Altos Hornos de México (AHMSA) informó que indebidamente se congelaron sus cuentas bancarias.

“En un acto sin precedente, arbitrario y violatorio de todo derecho, la UIF, cuyo propósito es la prevención y combate de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, obstaculiza la continuidad operativa de AHMSA”, reportó la empresa a la Bolsa Mexicana de Valores.

La compañía indicó que con esta medida se daña a los accionistas, a más de 20 mil trabajadores, miles de proveedores, clientes y terceros que integran la extensa cadena industrial con los que AHMSA tiene relación de negocios, poniendo en riesgo la estabilidad económica de Coahuila y de otras zonas en las cuales influyen sus actividades.

La empresa mencionó que está activando los mecanismos de defensa disponibles para salvaguardar sus derechos y, una vez que se conduzca la argumentación para esta arbitraria acción, que parece atribuir a la firma actos indebidos respecto de los que se niega toda responsabilidad, aclarará ante la UIF, la SHCP u otra dependencia cualquier hecho que haya dado origen a un acto de autoridad violatorio de las mínimas garantías legales.

La empresa comunicó a sus acreedores de deuda derivada de la Suspensión de Pagos de AHMSA que sus pagos se encuentran totalmente garantizados por haber sido depositados en un fideicomiso con ese fin específico.