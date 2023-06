Sucede una reforma en materia de precios de transferencia en Brasil que puede impulsar la industria automotriz mexicana.

Desde su implementación, las regulaciones de precios de transferencia en el mundo han evolucionado de manera importante a efectos de regular o evitar un traslado artificial de utilidades entre distintas jurisdicciones, o incluso entre empresas del mismo grupo ubicadas en el país. Esta evolución ha sido impulsada por la globalización de la economía, el dinámico ambiente fiscal y la iniciativa de la OCDE para evitar la erosión de la base tributaria y la transferencia de utilidades (BEPS).

El estandarte en materia de precios de transferencia ha sido el principio de Plena Competencia o Arm’s Length Principle establecido por la OCDE, el cual establece que las contraprestaciones que se establecen en transacciones llevadas a cabo entre partes relacionadas —esto es, entidades que participen de manera directa o indirecta en el capital, la administración o el control de la otra— consideren contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes independientes en operaciones comparables.

Este principio ha sido adoptado por los diferentes países miembros de la OCDE, incluido México, para establecer su legislación de precios de transferencia.

Por otro lado, no obstante que desde 2007 Brasil, si bien no es miembro, es un socio clave de la OCDE, para su legislación de precios de transferencia que entró en vigor en 1997 no adoptó el principio de Plena Competencia establecido por la OCDE. Optó por un mecanismo de márgenes de rentabilidad fijos para las operaciones llevadas a cabo por empresas en Brasil de entre 15% a 40%, dependiendo del método de precios de transferencia, el sector económico y si se trata de una operación de exportación o importación.

Ahora bien, en 2022, la OCDE inició conversaciones de adhesión con Brasil a dicho organismo, lo cual implicará para Brasil, entre otras cosas, implementar medidas para alinearse a las normas de la OCDE incluyendo adoptar el principio de Plena Competencia.

Por lo anterior, en diciembre de 2022, como parte de la candidatura de la adhesión de Brasil a la OCDE, se emitió en Brasil una nueva legislación de precios de transferencia. Para 2023, los contribuyentes en Brasil podrán optar por continuar alineados con la legislación actual de márgenes fijos o alinearse a la nueva legislación basada en el principio de Plena Competencia. Mientras que, para 2024, adoptar dicho principio será obligatorio.

Si bien esta legislación está en proceso de aprobación, cobra relevancia para la industria mexicana ya que, de acuerdo con el IMEF, la producción industrial en 2022 mostró una expansión de 3.3%, incluso mayor al crecimiento de la economía. El pasar de una política de precios de transferencia que contempla establecer márgenes fijos por las operaciones Intercompañía a una que determine las contraprestaciones como lo harían terceros independientes puede influir en la cadena de valor de los diferentes grupos multinacionales de industrias que operan en Brasil y en aquellas industrias que operan en México cuyo competidor directo es Brasil.

Al respecto, resulta relevante destacar que, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), las industrias manufactureras en Brasil y en México durante 2021 tuvieron una participación importante en el Producto Interno Bruto de cada país. Y que entre las industrias manufactureras de ambos países destaca la automotriz.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, en 2021, México y Brasil se posicionaron dentro de los primeros 10 países en producción mundial de vehículos, México habiendo producido 3.15 millones de vehículos y Brasil 2.25 millones.

En industrias tan competidas como lo es la automotriz, pasar a una política de precios de transferencia que determina las contraprestaciones con base en las fuerzas del mercado y que potencialmente modifique las utilidades que se ubiquen en Brasil por transacciones Intercompañía puede influir en la preferencia de ubicación de la producción.

Al Comité Técnico Nacional de Precios de Transferencia del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), considerando la coyuntura actual de la industria automotriz en México, así como el Indicador IMEF Manufacturero de marzo de 2023 que muestra un impulso moderado del sector automotriz mexicano, este cambio en materia de precios de transferencia en Brasil nos luce como una oportunidad de atracción de inversión.

Integrantes del Comité Técnica Nacional de Precios de Transferenciaocampero@chevez.com.mx y jmosquera@chevez.com.mx