Se transportan con apps 41% de internautas

Cuatro de cada 10 usuarios de internet en México usan soluciones como Uber, Didi o Beat, de acuerdo con el estudio de Movilidad del usuario mexicano.

En conferencia de prensa, Renato Juárez, vicepresidente de Investigación de la Asociación de Internet.Mx, mencionó que 57% de los usuarios de estas plataformas las utilizan porque las consideran seguras, en tanto que 56% las perciben convenientes.

Respecto a 59% de los cibernautas que no usan estas apps, Juárez comentó que no acceden a ellas por falta de información, pues la encuesta reveló que 48% prefiere usar el auto y 23% indica que no le dan confianza.

La encuesta mostró que el precio no es factor para elegir una app de movilidad, ya que sólo 23% mencionó que si afecta para utilizarlas en su vida diaria.

En la regulación que se impone a scooters y bicicletas, Juárez dijo que el usuario de internet adopta este tipo de servicios para mejorar su movilidad.

“Estamos ayudando a que las ciudades sean más ágiles, que [las autoridades] volteen a ver este tipo de datos y se den cuenta de lo que ya somos como mexicanos, que no nos estamos quedando atrás”, dijo Juárez.

Por otra parte, el vicepresidente dijo que 68% de los usuarios de internet en México usan algún tipo de servicio de mapas como Google Maps o Waze.

Las personas que no utilizan las aplicaciones de mapas mencionan que no las conocen, que no acceden a ellas porque consumen la batería de sus dispositivos, los datos, o internet.

Sobre la imposición de impuestos a plataformas digitales como las de movilidad, Julio César Vega, director de la Asociación de Internet.Mx, comentó que analizan las distintas iniciativas de esta tasa impositiva.

Vega explicó que aunque México está inmerso en la economía digital global, no se tienen los mismos usos y costumbres de otros países con estos esquemas más evolucionados, y de ahí la importancia de tener datos duros e información pertinente local para generar opiniones que nutran la regulación y se genere un mejor ecosistema digital.