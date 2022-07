Se mostrarán los datos duros a la IP: Tatiana Clouthier

El gobierno va a mostrar “datos duros de un tercero” a la industria nacional sobre las oportunidades del tratado de libre comercio entre México y Corea del Sur, aseguró Tatiana Clouthier, titular de la Secretaría de Economía (SE).

“Creemos que se vuelve prioritario tener una ronda de trabajo entre empresarios mexicanos y coreanos para que hablen y digan la problemática” de cada sector, expuso a EL UNIVERSAL.

Aseguró que se buscará un diálogo económico de alto nivel entre los sectores privados de ambos países para definir qué es lo que más les interesa, qué les duele y qué no.

Dio a conocer que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realiza un estudio sobre el impacto que tendrá el tratado entre México y Corea del Sur, mismo que la Secretaría de Economía mostrará al sector privado mexicano.

Clouthier aseguró que se cuidarán los productos sensibles que el sector privado —especialmente la industria mexicana— pide no incluir en el acuerdo. “Siempre se cuidan las sensibilidades”, dijo.

El pasado 1 de marzo, la secretaria de Economía se reunió con el ministro de Comercio de Corea del Sur, Han-Koo Yeo, y acordaron reanudar las negociaciones para tener un tratado de libre comercio.

Los dos ministros habían convenido anteriormente “tener la primera ronda de negociaciones en la primera mitad de 2022”. Sin embargo, Clouthier dijo que todavía no se define cuándo empezará la ronda de negociaciones.

La secretaria explicó que “hacia el interior estamos realizando consultas, estamos haciendo un estudio con el BID para que nos muestre los análisis técnicos de esto, porque cuando un sector es sensible a algo, normalmente hace más ruido de la parte que está queriendo cuidar y no te cree lo que le dices o no te quiere creer”.

La idea es mostrarle a los industriales y productores agropecuarios “datos duros de un tercero para ver las áreas de oportunidad de unos y otros; hemos hablado con expertos, embajadores que han estado allá en el pasado y estamos haciendo los análisis propiamente”.

Además, afirmó que se sigue trabajando en la política industrial del país, la cual se pensaba presentar el mes pasado; sin embargo, se le están haciendo unos ajustes y próximamente se dará a conocer.

La negociación del tratado de libre comercio entre México y Corea del Sur también se llevará a cabo como parte de los compromisos del gobierno mexicano en la Alianza del Pacífico.

El gobierno mexicano ha dicho que los productores nacionales enfrentan un arancel promedio de 8% para bienes industriales, mientras que los agroproductores deben pagar aranceles de hasta 800% para llegar al mercado coreano, lo que contrasta porque prácticamente los productos coreanos entran a México sin pagar arancel.