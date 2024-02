Con el paquete de reformas enviado al Congreso por el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunado al elevado déficit que tendrá la economía mexicana este año, se echó por la borda la disciplina fiscal a la que nos había acostumbrado este gobierno, dijo el director de estudios económicos de Citibanamex, Sergio Kurcyn.

En conferencia de prensa, el especialista dijo que no hay manera de financiar el costo que representa el fondo de pensiones para el bienestar que propone el Ejecutivo, sin que se haga una reforma fiscal con fines recaudatorios y que atienda la problemática que vive Pemex.

“A nivel macroeconómico, la verdad sorprende cómo está echando por la borda la disciplina fiscal que tanto le costó a este gobierno, algo que tanto analistas y el mercado dijeron ‘sí es disciplinado. Lo echó por la borda con el programa fiscal 2024, que no justifica ese déficit el mayor en 30 años, por lo que no ha hecho con respecto a Pemex y con estas iniciativas, la verdad es que se disipa la idea de disciplina fiscal y ya parece como los viejos tiempos en los últimos años de un sexenio, en donde todo lo que importa es lo electoral y lo demás pasa a segundo plano”, dijo.

En opinión de Kurcyn, el papel de la oposición no queda claro sobre las propuestas de reforma, ya que da la impresión que apoyarán los cambios propuestos por el gobierno que favorezcan a los trabajadores debido al costo político que implicaría rechazarlos.

"Da la impresión que la oposición no tiene economistas. Está desdibujada. No veo una idea clara si la oposición está de acuerdo", comentó.

El especialista recordó que la reforma de pensiones, salario mínimo y vivienda pueden ser aprobadas sin mayoría calificada en el Congreso, mientras que los cambios en el poder judicial y organismos autónomos no cuentan con la mayoría constitucional para realizarse.

El mayor riesgo para México son las elecciones en EU con la posibilidad de que Donald Trump sea presidente, dice Citibanamex.

La posibilidad de que el republicano Donald Trump gane las elecciones en Estados Unidos representa un mayor riesgo para México que los comicios presidenciales en nuestro país de junio próximo, ante lo cual los mercados están muy tranquilos, dijo el director de estudios económicos de Citibanamex, Sergio Kurcyn.

El especialista explicó que históricamente ante las elecciones en México los mercados empiezan a reaccionar entre 3 a 4 meses antes del evento; no obstante, se observa que no hay inquietud ya que no se espera elecciones que sean muy competidas por parte de la oposición.

Para Kurcyn, si bien habría algunos beneficios para México en materia comercial con mayores restricciones por parte de Estados Unidos a China, los riesgos estarían ante políticas migratorias más agresivas que pueden afectar a la población mexicana que vive y trabaja en EU.

vcr