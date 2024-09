Las denuncias de automovilistas por daños en sus vehículos por el supuesto consumo de huachicol aumentaron 10 veces, apuntó Walter Julián Ángel Jiménez, comisionado de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

“Se venía viendo como una tendencia diaria de una denuncia en el 2020 y ahí fue subiendo, más o menos coincide con las denuncias que se han hecho del incremento del robo de gasolinas, todo el tema de la presencia de las naftas y por lo que la Secretaría de Energía tuvo que tomar algunas decisiones como el control de la frontera (las importaciones)”, detalló el comisionado.

Actualmente, el número de denuncias de los clientes de las gasolinerías es de 10 casos por día, anotó.

En el marco del seminario “Seguridad y calidad de los combustibles”, explicó que estas denuncias las realizan de forma directa o anónima los clientes que compraron combustibles en estaciones de servicio y reportan ante la CRE, acusando que sus vehículos se dañaron.

“Nos llegan los consumidores a decir que compraron en tal lado y fue gasolina regular, note que el coche me empezó a cascabelear y mi coche ya no sirve, llegó la aseguradora, lo llevaron al taller y me dijeron que están dañados de los sistemas de inyección, están dañados los cilindros del motor de combustión interna, o lo que sea y esto se debe a la presencia de lo que diga el dictamen y aparecen este tipo de sustancias”, anotó Jiménez.

El funcionario añadió que en la actualidad cerca del 30% de los combustibles están adulterados o tienen una procedencia ilícita en promedio en el país.

No obstante, en el caso de la Ciudad de México, apuntó que el porcentaje puede ser de 70%.

CRE denuncia "falta de debido proceso" para denunciar este tipo de casos

“Existe una correlación entre la presencia de contingencias ambientales y los reportes de este tipo de gasolinas que van apareciendo, obviamente porque la nafta, el etanol, el metanol, el éter y otro tipo de aditivos que le ponen a las gasolinas o lo que vendan como gasolinas, tienen otra componente de gas y entonces, y por su capacidad de disiparse en la atmósfera es diferente que lo que tienen los combustibles que ya están terminados con la calidad y las especificaciones”, alertó.

Durante el evento organizado por el Centro de Investigación de Energías Fósiles y Soluciones Ambientales, el comisionado añadió que posteriormente al recibir las denuncias, la CRE realiza su propia denuncia ante las autoridades y esta escala a los expendedores y toda la cadena de distribuidores del sector, pero que no todas las denuncias proceden, lo anterior supuestamente por indebidos procesos.

“Hay jueces que nos han salido con que no hay un debido proceso, en el proceso de denuncia, y no. Se nos han echado para atrás algunos expedientes, carpetas de investigación, eso ha pasado. Entonces la verdad es que no ha habido falta de debido proceso. Es muy peligroso, o sea, es una industria muy bien, asentada, muy bien, construida, que tienen instalaciones grandes”, advirtió.

“En alguna ocasión teníamos fotografías aéreas de una instalación que tenía por lo menos unos 50 autotanques ahí estacionados. Hubo un pitazo, seguramente se filtró la información entre los organismos de seguridad que estaban trabajando y en una noche se fueron todos”, relató Jiménez.

Ángel Jiménez señaló que la situación puede mejorar con la Reforma Judicial.

“Esperaría que sí, sobre todo porque simplemente hay jueces que ya están instalados en regiones y ya te terminaron resolviendo de una forma. Como está, tienes que ir a presentar una nueva denuncia con ese mismo juez, que ya te resolvió de esa forma y caen lo mismo, ya ni siquiera te revisan el expediente, te lo van bateando”, acusó.

