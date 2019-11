SCT detecta irregularidades en proyectos emblema de Peña Nieto

El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, reitero que se detectaron “cientos de irregularidades por presuntos actos de corrupción” en obras del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.



"No veníamos a perseguir brujas ni a buscar problemas. Pero en el análisis de las cosas, encontramos presuntas irregularidades. Las presentamos a los diferentes órganos de control. Tenemos varios cientos de irregularidades", aseguró el titular de la SCT en conferencia de prensa.



Apenas hace unos días, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que encabeza Santiago Nieto, revelo que se investiga al exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, por posibles actos de corrupción.



Jiménez Espriú explico que algunos de los proyectos en donde hay observaciones es el Tren México-Toluca y el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, dos de los proyectos de infraestructura emblema de la pasada administración.

"Tenemos varios casos en relación con el Tren Toluca-México, hemos planteado varias observaciones de sobrecosto, de adquisiciones innecesarias: se compraron 30 trenes que no se justificaban. Se hizo una estructura para un tren de alta velocidad cuando no lo es", explicó el funcionarios.



En cuanto a lo que se diseñó como el nuevo aeropuerto en Texcoco, el titular de la SCT explico que para esta obra se proyectaron obras no justificadas como pistas con magnitudes hasta 40% más grandes que las solicitadas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).