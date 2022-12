Reto a tasas: tarjetas de crédito alcanzan récord

En el punto más alto de las tasas de interés en el país, como estrategia ante las presiones inflacionarias, los mexicanos no han detenido la contratación de tarjetas de crédito.

Al cierre de octubre pasado se alcanzó el máximo histórico de 31 millones 103 mil plásticos en circulación, es decir, 1.9 millones más que los registrados en el mismo mes de 2019, previo a la pandemia, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Los principales bancos que operan en el país atribuyen este comportamiento al momento de recuperación que ha prevalecido en la economía mexicana, aunado a la elevada cantidad de población que está lejos de los productos financieros tradicionales y que poco a poco está volteando a la contratación de tarjetas de crédito.

A la par, las altas tasas de interés siguen favoreciendo las utilidades de los bancos en México. Al cierre de octubre, las 50 instituciones financieras acumularon un total de 194 mil millones de pesos, con lo que han superado en 10 meses todo lo obtenido en 2021, cuando sus ganancias ascendieron a 182 mil millones de pesos.

“Hemos visto muchísima fuerza y muchísima actividad económica. Todos los meses estamos esperando a ver cómo vienen los números, si se empieza a ver algo de impacto de las tasas, y la realidad es que hasta ahora sigue estando muy fuerte la economía. En México aún no hemos visto deterioro en alguna cartera”, dijo el nuevo director general de Santander México, Felipe García

A detalle, las cifras de la CNBV muestran que BBVA México lidera en cuanto a tarjetas de crédito en circulación, con un total de 7.7 millones de plásticos; le siguen CitiBanamex, con 7.6 millones; Bancoppel, 4.4 millones, y Santander, 3.6 millones.

Además, después de llegar a un nivel de 3.6 en octubre de 2021, el índice de morosidad en operaciones con tarjeta de crédito se ubicó en 2.7 en el mismo mes de este año, de acuerdo con datos de la CNBV.

En opinión de la economista en jefe de Banco Base, Gabriela Siller, la necesidad de mantener el consumo pese a la elevada inflación y falta de educación financiera han incidido en las actuales tasas de colocación de tarjetas de crédito.

“El crédito en México no se ha desacelerado por dos factores. Uno, por cultura: la gente tiende a pagar el mínimo y, al subir la tasa de interés, no ve el impacto que eso representa. Y dos: probablemente no le alcanza y por eso toma la opción del crédito para seguir comprando lo mismo que compraba antes”, dijo.

De acuerdo con el especialista de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC) Juan Carlos Cruz, la elevada inflación ha obligado a que la gente haga uso del crédito para poder financiar desde su vida diaria hasta la compra de bienes duraderos, dándole un menor peso a las tasas de interés cuando toma una decisión.

Sin embargo, al mismo tiempo hay perspectivas de mejora de la economía familiar en el corto plazo.

“Hay más personas que creen que su situación económica va a mejorar en los siguientes 12 meses y, por ende, están dispuestas a invertir su dinero en actividades productivas o adquirir bienes duraderos que les generen bienestar”, dijo Cruz.

Al mismo tiempo, explicó que los bancos han mantenido su costo de fondeo a partir de una captación muy ordenada, lo cual favorece un negocio sano en colocación de tarjetas de crédito.

“La mayoría de los bancos grandes han tenido una estrategia muy inteligente al optar por fortalecer su captación tradicional; aumentaron los depósitos a la vista y, en consecuencia, mejoraron su estrategia de fondeo de bajo costo”, mencionó. “Esto lo que hizo es que no tuvieron que presionar tanto las tasas hacia los cuentahabientes, y esto generó mayor confianza de los acreditados”.

Escenario retador

En opinión del economista en jefe de Valmex, Víctor Ceja, este buen comportamiento puede disminuir a partir de las previsiones pesimistas para la economía mexicana durante el próximo año. “El financiamiento está muy asociado al ritmo de la actividad económica. Vemos desaceleración en la segunda mitad del próximo año y esto pudiera provocar una disminución del crédito”, afirmó.

“Con un menor crecimiento se pierden empleos y se crea incertidumbre, y esto lo que hace es una menor demanda por financiamiento”. Asimismo, recordó que los créditos que registran el mayor índice de morosidad en el país son los relacionados con tarjetas de crédito.

Siller, de Banco Base, coincidió en que este fenómeno tendrá una repercusión hacia el futuro.