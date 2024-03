Punta Cana.- Debido a la ola de violencia que se vive en Haití, se suspendieron más de 11 vuelos desde República Dominicana, gobierno que aclaró nunca recibió una solicitud del primer ministro, Ariel Henry, para aterrizar en ese país del Caribe, sede que se eligió para la Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano del Desarrollo (BID).

“No, no, imposible eso es un tema de seguridad nacional que no tengo por qué tratarlo de esa manera; aterrizó en Puerto Rico, y no se ha solicitado la autorización para aterrizar”, dijo la vicepresidenta de República Dominicana, Raquel Peña, a periodistas que cubren la asamblea del organismo.

Al salir de una reunión que sostuvo con el presidente del BID, Ilan Goldfajn, negó que se haya tratado ese tema en especial.

Afirmó que en República Dominicana “nosotros estamos en paz y tranquilidad”.

Como muestra destacó el hecho de que se está realizando aquí la 64 reunión Anual de Gobernadores del BID y la 38 Reunión anual de la asamblea de gobernadores del BID Invest.

“Eso habla de la importancia, habla bien del país, porque tenemos seguridad jurídica para las inversiones y de la paz que se respira”, manifestó.

Subrayó que durante las reuniones, se van a desarrollar temas importantes para la región.

Antes, durante su discurso de apertura de los seminarios previos a las reuniones del BID, Raquel Peña, afirmó que América Latina está lista para desempeñar un papel más protagónico en el actual contexto económico y fortalecer los vínculos que propicien la inversión en materia de cadenas de suministros, en la diversificación de los mercados de exportación y el desarrollo de las micros, pequeñas y medianas empresas.

Puso de relieve que actualmente la región tiene múltiples oportunidades para la transición energética, creación de empleos, cambio climático, seguridad alimentaria y preservación de la biodiversidad, que serán abordados en el encuentro.

“Estas reuniones abren el espacio para fortalecer el tradicional intercambio de ideas, conocimientos y estrategias que permitirán, tanto al Grupo BID como a los países miembros, contar con herramientas más efectivas para seguir impulsando el progreso socioeconómico de América Latina y el Caribe”, precisó.

En ese entorno, se informó que debido a los acontecimientos en Haití, República Dominicana suspendió más de 11 vuelos hacia ese país.

