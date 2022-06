Regresa la unanimidad

Nos hacen ver que sólo la terca y amachada inflación, que se resiste a bajar, hizo que volviera la unanimidad en el edificio de Avenida Cinco de Mayo. En el año, sólo en dos ocasiones todos los miembros de la Junta de Gobierno de Banxico votaron por elevar el costo del dinero. La primera fue en la reunión de marzo, cuando subieron la principal tasa en medio punto, y ayer, en la que hubo consenso para el alza histórica de 75 puntos. La decisión de apretar más las tuercas se dio tras cuatro veces seguidas de una porción de 50 puntos. Nos cuentan que ahora sí se pudo ver quién lleva la batuta, pues ante la serie de circunstancias ocurridas, la veterana de la junta, Irene Espinosa, supo guiar a sus compañeros en el camino a seguir en tiempos turbulentos.

Los sacan del anonimato

El próximo martes, el Inegi, que encabeza Graciela Márquez, dará a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Diversidad Sexual y de Género. Nos dicen que será la primera vez que se lleve a cabo este ejercicio con la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual y Transexual (LGBT) en el país. Nos explican que, en 2021, la primera etapa del levantamiento del sondeo se realizó de forma presencial y, durante el presente año, en una segunda fase se realizó a través de la web. Por medio de este trabajo, nos aseguran, se podrá conocer cuál es la participación de este grupo poblacional en México y, posiblemente, a escalas tanto regional como también estatal.

CMIC: luz al final del túnel

Nos cuentan que el sector de la construcción ya empieza a ver una luz al final del túnel, debido a que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), que preside Francisco Solares, recientemente firmó un acuerdo para apoyar al sector mediante CAF Banco de Desarrollo de América Latina, con el objetivo de obtener mayor financiamiento. Nos platican que, después de una reunión entre la CMIC y el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, el funcionario les aseguró a los constructores que el dinero público y privado que se invertirá en obras del gobierno va a avanzar más rápido durante la segunda mitad del presente año. Nos dicen que la cámara ve esto como un paso hacia adelante, luego de que, a principios de 2022, el gobierno federal mantuvo una política de cautela en cuanto a la participación de capitales privados en obras del sector público.

Enfoque en el presente

En medio de todo el movimiento que empieza a darse con miras a la elección de 2024, nos comentan que a la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, le preguntaron si le interesaría participar. Como buena política, no contestó ni sí, ni no, y sólo se limitó a decir que lo importante es pensar en el presente. Nos cuentan que, para todo político, es un halago que les digan que son presidenciables, y más si se trata de la hija de un personaje emblemático como Manuel J. Clouthier, que recurrió a protestas pacíficas y hasta hizo ayunos. Nos hacen ver que, quizá por aquello de que hay que estar listos para la foto, la secretaria no acudió a algunas reuniones donde se esperaba su presencia, destacando sobre todo la de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que se llevó a cabo hace unos días, para la cual perdió la oportunidad de encontrarse y dialogar con ministros de más de 100 países.