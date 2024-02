Las iniciativas presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en caso de que se aprueben, fragilizan las finanzas públicas y el régimen democrático del país, a la vez que no muestran un diseño socialmente eficiente y equitativo, advirtió el área de estudios económicos de Citibanamex.

En un análisis, la firma financiera dijo que en lo político, las propuestas son consistentes con la perspectiva gubernamental de eliminar los contrapesos a las decisiones del Ejecutivo, en una visión iliberal de la democracia: eliminación de organismos autónomos, debilitamiento del INE, elección popular de jueces y ministros (método ajeno a todo el mundo democrático) y eliminación de diputados y senadores plurinominales.

“En lo económico, es preocupante la propuesta de eliminación de la Comisión de Competencia, de Telecomunicaciones y del Coneval, las de energía, y su adhesión al poder ejecutivo. Varias de las propuestas tienen un costo fiscal creciente, inconsistente con la situación actual de las finanzas públicas y su deterioro previsible, aún antes de las nuevas propuestas”, dijo Citibanamex.

Lee también: Ocho de las veinte reformas de AMLO ponen en riesgo la competitividad, alerta IMCO

En el caso de la iniciativa de aumentar las pensiones, así como establecer un salario mínimo para la mayoría de los trabajadores del sector público por arriba de su salario promedio e impulsar la construcción de vivienda, Citibanamex dijo que implica un aumento del costo fiscal, que se añadiría a un déficit público que ha sido creciente en los últimos años.

“En lo relativo a la propuesta de pensiones, muestra un diseño apresurado e inconsistente. No se enmarcan en una política social equitativa y buscan financiarse con potenciales fondos que solo pueden ser conseguidos en una sola ocasión. Sin embargo, el problema es que las propuestas implican un costo fiscal anual, permanente y creciente”, señaló.

En ese sentido, dijo que buena parte de los fondos a que se alude ya están comprometidos, dado que hay un déficit fiscal creciente, independientemente de estas iniciativas.

Lee también: Elecciones harán difícil reflexión imparcial del paquete de 20 reformas: CCE

Para la firma, un aspecto tranquilizador en términos fiscales, de marco económico de libre mercado, y de régimen democrático, es que las iniciativas sólo sean un elemento que se enmarca en la campaña electoral de este año.

“Aunque hay dos elementos que matizan lo anterior: primero, porque la oposición, sin la cual no podrían aprobarse para cambiar la constitución, no ha sido clara en cómo tratar las propuestas. Lo segundo, es que en realidad no requieren aprobación constitucional las que tendrían un costo fiscal creciente, sino basta la actual mayoría que tiene Morena y sus aliados en ambas cámaras”, comentó.

Desconcierta crítica a Afores en reforma a pensiones

En su texto, Citibanamex detalla que si bien el presidente ya había esbozado la reforma en el marco de mantener los pilares actuales del sistema de pensiones de vejez, puede desconcertar la fuerte crítica que se le hace al sistema de las Afores, lo cual podría ser puramente ideológico, o señalizar futuras reformas de eliminación.

“Los riesgos del sistema actual han aumentado, aunque el escenario más probable es aún el statu quo de la coexistencia de pilares. A reserva de evaluar con mayor detenimiento las reformas económicas con costo fiscal, se observa que en la reforma de pensiones que se presenta, no se hace ningún cambio a los trabajadores de la ley 73, quienes son la inmensa mayoría de los que se pensionarán en los próximos años”, añadió.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rtd/rcr