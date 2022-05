Recesión global amenaza logro en pobreza laboral

A pesar de la alta inflación, el porcentaje de mexicanos en pobreza laboral bajó en los primeros tres meses del año gracias al crecimiento del empleo y los salarios mínimos, pero la posibilidad de una recesión global amenaza con frenar e incluso revertir ese avance, dijeron expertos.

El porcentaje de población con un ingreso por su trabajo inferior al valor de la canasta alimentaria (pobreza laboral) en el país bajó de 40.3% en el cuarto trimestre de 2021 a 38.8% de enero a marzo de este año, informó el Consejo Nacional de Evaluación de la política de Desarrollo Social (Coneval).

“La recuperación del empleo formal e informal, más la recuperación del ingreso laboral en términos reales, tuvieron un mayor efecto positivo que el impacto negativo del incremento en los precios, principalmente de los alimentos, en los últimos nueve meses”, explicó José Nabor Cruz, secretario ejecutivo de la institución.

Tomando en cuenta los resultados de la inflación para la primera quincena de mayo, con una ligera reducción en términos anualizados, se podría esperar al menos que en el segundo trimestre habrá un efecto de contención en el precio de algunos alimentos, agregó.

Sin embargo, Cruz reconoció que la posibilidad de una recesión es un factor de riesgo internacional que puede incidir negativamente en la trayectoria de la economía mexicana.

Ante ello, habrá que estar muy al pendiente de la evolución de los precios de los energéticos, como el gas y gasolinas, así como también del desarrollo de la guerra entre Ucrania y Rusia, ya que son factores que podrían incidir de manera negativa en la mejora del nivel de ingreso laboral.

“Mientras Estados Unidos pueda tener una trayectoria de expansión en su PIB industrial, tal vez no a las tasas que vimos de recuperación del año pasado, pero mientras sigan siendo positivas, podríamos sobrellevar la actividad exportadora del país”, estimó.

“Y si se mantienen altas tasas de ocupación por turistas nacionales y extranjeros, parecería que podríamos sobrellevar esa recesión que parece vis- lumbrarse en el corto y mediano plazos a nivel mundial”.

Para Aníbal Gutiérrez, profesor e investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, es necesario que se acelere la recuperación, con más empleos formales y mejor pagados.

Sin embargo, agregó, parece algo difícil de lograr en un contexto de tanta incertidumbre y con la posibilidad de una recesión, y ante el riesgo de mayores presiones inflacionarias.

“Si no crece la demanda exterior, principalmente de Estados Unidos, no hay manera de que México acelere su recuperación. Con la política restrictiva del gasto que ha seguido el actual gobierno y con la concentración de los recursos públicos en unos cuantos proyectos, no se ve hacia adelante que haya posibilidades de enfrentar una posible recesión y garantizar una recuperación importante del ingreso laboral”, destacó.

Gutiérrez estimó que es complicado que se pueda sostener el crecimiento del empleo en lo que resta del año, sobre todo de plazas formales con mejores salarios, para que se supere con creces la pobreza laboral.