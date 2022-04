Ramírez de la O ¿tomará vacaciones definitivas?

Ahora que Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, descobijó a la frontera norte al dejar sin subsidio a los consumidores de gasolinas, nos dicen que no calculó los tiempos políticos con la revocación de mandato encima. Por eso, a lo mejor ahora sí el responsable de las finanzas públicas, podría evaluar tomar vacaciones como sus compañeros de gabinete, pero de forma definitiva. Nos cuenta que si bien estaba tranquilo ante las voces que pedían su cabeza por el “madruguete” al Banco de México, quizá él mismo hará examen de conciencia si continúa, por no haber consultado a su jefe o medido el costo político de eliminar el estímulo fiscal en la franja fronteriza con Estados Unidos, porque estaba beneficiando también a los gringos que cruzan para llenar sus tanques con combustible barato.

Silencio en la IP

Nos comentan que, en torno a la revocación de mandato, hay un silencio en el sector privado, aunque lo que se sabe es que muchos de los organismos cúpula consideran que hubo vicios de origen en la recaudación de firmas y en la promoción del voto. Aún y cuando no se pronuncian la mayoría de los organismos empresariales, el presidente de la Coparmex, José Medina Mora, nos dijo que lo mejor es que, en total libertad, los ciudadanos elijan si quieren votar o no, si quieren apoyar al mandatario o no. Asegura que “dados los vicios de origen hay poco interés en participar”. Para el empresario, la revocación terminó siendo ratificación, y la consulta, que debieron impulsar los ciudadanos, es un ejercicio que promueve el gobierno y Morena. El mundo al revés.

Relevo en Canieti

También la semana pasada se concretó el relevo en la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), en donde Enrique Yamuni Robles asumió el cargo de presidente para el periodo 2022-2023. En la convención nacional del organismo, llevada a cabo en Mérida, el también CEO de Megacable comentó a la membresía los puntos más importantes de su plan de trabajo. Nos comentan que entre esas prioridades señaló el impulso a la competencia efectiva, el acceso a internet y a las tecnologías de la información, con el fin de desarrollar mejores oportunidades de vida, así como el fortalecimiento de la cadena productiva. Le pasó la estafeta Carlos Funes, quien también presentó en el evento su último informe anual.

Vuela Twitter

Ayer, luego de que se diera a conocer que Elon Musk, el CEO de Tesla, compró 9.2% de las acciones de Twitter, posicionándose como el accionista mayoritario de la empresa —el otro 9% lo tiene Vanguard, y el 82% restante, Morgan Stanley—, las acciones de Twitter presentaron un avance cercano a 25%. El mercado respondió bien a la transacción de Musk, ya que previo a la transacción la emisora sólo consideraba un potencial de rendimiento de 12%. Nos dicen que diversos especialistas señalan que la empresa del logo del pajarito podría presentar cambios en sus políticas de información, beneficiando aspectos especulativos y que fomenten una libertad de expresión. De hecho, uno de los proyectos de Musk es el de descentralizar Twitter, para combatir la censura y el impacto del algoritmo.