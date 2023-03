Ramírez de la O, el madrugador

Dicen que al que madruga Dios le ayuda, pero no siempre. Nos hacen ver que aunque ayer Rogelio Ramírez de la O tomó el primer vuelo del día con destino a Mérida con el objetivo de asistir a su segunda Convención Bancaria como titular de la Secretaría de Hacienda, pero también evitar volver a toparse con la prensa, como le pasó hace un año en Acapulco, fue inevitable que nuevamente se encontrara con los medios. Nos platican que sí conversó un poco, pero off the record, pues durante un año, se ve que ya le dieron entrenamiento para no hablar de más y evitar hacerse viral en las redes sociales.



Parole, Parole…

Hablando de Ramírez de la O, nos cuentan que en el encuentro que tuvo con el comité ejecutivo de la Asociación de Bancos de México (ABM), cuya reunión se lleva tradicionalmente antes de la inauguración de la Convención Bancaria, el responsable de las finanzas públicas ofreció un panorama de la situación económica y les dijo que sólo habrá volatilidad en el país como efecto del colapso de los bancos en Estados Unidos. Nos reportan que algunos no tenían cara de estar muy convencidos, pues al menos el todavía presidente de la ABM, Daniel Becker, salió cantando el éxito internacional de la canción francesa interpretada por Dalida y Alain Delon “Parole, parole…” para distraer a la prensa y así ayudar al secretario de Hacienda a huir por la puerta trasera como hacían sus antecesores.



¿Ayudarán con la tarea a Banxico?

Continuando con la banca, nos explican que el mayor efecto que puede tener aquí la turbulencia en Estados Unidos, más allá de la volatilidad financiera, es que las instituciones sean más selectivas en el otorgamiento de créditos, cuya política restrictiva traería consigo caídas en el consumo y la inversión, pero también una menor inflación. Esto último es lo que ha buscado con ansías el Banco de México (Banxico), de Victoria Rodríguez Ceja, llevando su principal tasa de interés de 4% a 11% en el último par de años. No obstante, la banca privada se ha dedicado a colocar más préstamos en el país, aunque más caros. Para mitigar riesgos, nos comentan que los banqueros se volverán más cuidadosos sobre a quién le prestan y en qué invierten.



Los banqueros ni se acordaron de Acapulco

Pese a los malos augurios sobre la realización de la Convención Bancaria en Mérida, nos platican que el primer día del evento superó las expectativas e incluso rompió récord de asistencia. Nos detallan que más de mil 300 personas asistieron al centro de convenciones de la capital yucateca, mientras 2 mil jóvenes siguieron la transmisión de diversas conferencias en línea. Nos hacen ver que Daniel Becker se llevó el discurso final, hablando incluso más tiempo que el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien resaltó las ganancias históricas que han tenido los bancos, pero también les lanzó la pedrada de que si bien están ganando mucho dinero, deben apoyar a sectores menos favorecidos. Nos reportan que los funcionarios del gobierno federal aprovecharon para presentar los avances del Tren Maya y otros proyectos en el sur del país. Nos explican que ha sido tan buena la experiencia en Mérida que se analiza volver la convención un evento itinerante.