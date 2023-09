Desde hace unos días, ningún comercio puede vender alimentos con más de 2% de grasas trans, como pastelillos, botanas, pan de caja, tortillas de harina, entre otros productos.

Sin embargo, no hay un reglamento que detalle los cambios a la legislación sanitaria, aunque se “trabaja en las modificaciones reglamentarias y normativas en los términos establecidos en el decreto” entre la Secretaría de Salud (Ssa), la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y “otras dependencias públicas”, expuso la autoridad.

Las modificaciones legales que establecen el tope máximo de grasas trans se publicaron en el Diario Oficial de la Federación hace más de medio año y apenas el pasado 20 de septiembre entró en vigor un cambio en la Ley General de Salud que fija un tope máximo al contenido.

La ley aplica en todo el país y la Ssa se encarga de vigilar que ningún comercio venda esos alimentos. La coordinadora de la campaña de Salud Alimentaria de El Poder del Consumidor, Paulina Magaña, dijo que las grasas trans se relacionan con enfermedades cardiovasculares.

Con la prohibición, los alimentos industrializados deberán especificar en la tabla nutrimental del empaque que ya no contienen ese tipo de aceite.

El presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), Vicente Yáñez, señaló: “Nosotros cumplimos con leyes y etiquetados”, pero “deberíamos promover más el uso de la tecnología para que los consumidores tomen más conciencia de lo que comen”.

Sujeta a interpretación

Sobre la falta de reglamento a la ley señaló: “¿Cuántas cosas tenemos que no tienen reglamento, si haces una ley y no tienes reglamento, entonces?... parece que cubren una necesidad política los legisladores… si no hay reglamento, está sujeto a interpretación y es el peor de los universos, porque cada quien interpreta”.

El socio del grupo de práctica de Comercio Exterior y Aduanas de Sánchez Devanny, Alberto Campos-Vargas, indicó que pese a que ya están los cambios en la ley, no hay reglamento que detalle las modificaciones, entonces “básicamente va a entrar la prohibición tajante con el porcentaje máximo de 2% grasas trans y el propio decreto establecía que necesitaba emitirse las reglas correspondientes”.

Hizo ver que la industria de alimentos buscó otras alternativas a las grasas trans, que son conservadores, “pero están en estado de incertidumbre porque no se ha dado la normativa específica para grasas trans”.