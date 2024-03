En el 2019 la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) encontró latas de atún hasta con 62% de soya que no se declaraba en el etiquetado; tras el hallazgo, se elaboró una normatividad para fijar límites mínimos que debía de contener una lata de ese pescado.

A casi tres años y seis meses de que se emitió la Norma Oficial Mexicana del atún y la bonita preenvasados, el titular de la Profeco, David Aguilar Romero, dijo que se cumplió el objetivo de regular el contenido de soya porque las latas que no son 100% atún, traen 13% en promedio de dicha oleaginosa.

“Si hubiéramos planteado la hipótesis para ver si se cumplió el objetivo de la normatividad, (la respuesta) es un contundente sí. El promedio de soya que estamos encontrando es de 13% cuando en 2019 llegamos a encontrar casos por encima del 50%”, expuso el Procurador a EL UNIVERSAL.

Solamente “un atún tuvo más soya de lo que decía la etiqueta fue la marca Aurrerá. Aunque en el 2019 el atún Aurrerá lo encontramos hasta con 62% de soya y esa misma marca, en esta ocasión, salió con más soya de la que dice tener.

“Actualmente indica que tiene 14% de soya, pero encontramos 21% de soya (en la lata de atún). De cualquier manera, tiene 40 puntos porcentuales menos, la industria cambió y en consecuencia los productos cambiaron para bien y los consumidores son los más beneficiados”, explicó Aguilar Romero, "del 2019 a la fecha”, expuso.

Comentó que el laboratorio de la Profeco evaluó 52 latas y empaques de atún de los cuales 12 fueron de atún sólido o compacto, 13 atún en trozo, 17 en hojuela y 10 desmenuzado, análisis que se publicará en la Revista del Consumidor de marzo.

Explicó que en el estudio se enfocaron en la veracidad de la información y calidad de los mismos y encontraron que hay seis casos que no cumplieron en masa drenada, 11 productos no traen sello de exceso de sodio y dos más tienen imágenes que no corresponden al contenido.

Aguilar Romero dijo que hubo seis presentaciones que no cumplieron con el volumen de masa drenada que dice la etiqueta y son:

-Fresh label

-Ke precio !

-Great Value

-Precíssimo

-Herdez en dos presentaciones, en hojuela de 130 y en la de 280 gramos.

Hay 11 presentaciones que no traen sello de exceso de sodio, a pesar de que deben traerlo, considerando que los productos del mar tienen sal.

-Calmex 4% de soya de 135 gramos.

-Fresh label de 140 gramos en aceite y en agua.

-Precíssimo con 30% de soya en agua de 140 gramos.

-Great Value en hojuela de 295 gramos.

-Precíssimo con 30% de soya en agua con aceite de 285 gramos.

-Valley Foods atún en hojuelas con agua y con aceite de 295 gramos y en la presentación de atún en hojuelas en agua de 140 gramos.

-Ke precio! atún con 14% de soya en agua con aceite de 140 gramos.

-Mazatún en hojuela en agua con aceite de 130 gramos.

-Agromar atún blanco sólido en aceite de oliva de 230 gramos.

“Son atunes, que la mayoría son en hojuela, son las versiones más populares o baratas, excepto Agromar que es más fifi, vale 250 pesos la lata”, añadió el Procurador.

Las dos marcas cuya imagen en el empaque no corresponden al contenido son:

-Mazatún en hojuela

- Marina azul, en tres versiones: en trozo en agua, aceite de oliva y en agua bajo en sodio.

Hay otros 2 productos que tienen incompleta la denominación, es decir, dicen que son en trozo pero en realidad tienen un porcentaje en hojuelas.

-Marina azúl en trozo y agua de 270 gramos, “dice atún en trozos y encontramos que más de 18% del contenido viene en hojuelas”.

-Golden Hills 120 gramos, atún en trozos en agua, tiene 41.7% de hojuelas.

El titular de la Profeco dijo que se hablará con las empresas para que, en algunos casos, retiren el producto para ponerle los sellos que corrijan el incumplimiento de la norma y se regresen al anaquel.

“La recomendación, obviamente, es leer la etiqueta, enfocarnos al porcentaje de soya que indican tener. En los atunes en lata fijarnos que no esté abollada la lata y sobre todo hacer un énfasis en la comparación de precios, podemos decir que todos cumplieron, que se cambió la norma y todos cumplen con el límite de soya, cuando decimos que todos cumplen nos enfocamos en precios porque hay diferencias de 8 a 12 pesos entre uno y otro atún, pero el valor nutricional es el mismo y el contenido de soya máximo se cumple hoy por hoy”, añadió Aguilar Romero.

