Profeco enlista las empresas con mayores quejas durante la cuarentena

Durante la contingencia por la pandemia del Covid-19, las empresas de telefonía celular e internet con más inconformidades fueron Telcel, Izzi, AT&T y Movistar, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).



Del 20 de marzo al 30 de abril de 2020, las empresas anteriores fueron los proveedores con mayores quejas relacionadas con problemas, fallas o irregularidades en el servicio de internet y telefonía móvil, dijo la Profeco a EL UNIVERSAL.



La Profeco explicó que las inconformidades que se atendieron en dicho período “no tuvieron un incremento significativo” porque las oficinas de defensa de los consumidores tuvieron menor afluencia de consumidores por las medidas de las sana distancia.



Incluso, a pesar de las fallas que registró Telcel entre el 27 y 28 de mayo pasado, la Profeco solamente registró 5 inconformidades contra la empresa de telecomunicaciones por la afectación.

Para atender esas fallas la Profeco tuvo conversaciones con Telcel y acordaron que se les compensarán a los clientes que tuvieron afectaciones en el servicio.



Si bien hubo pocas quejas contra Telcel, eso no significa que la empresa no haya recibido directamente las inconformidades, ya que para la Profeco lo primero que se debe hacer es levantar el reporte directamente con el proveedor del servicio y en caso de no recibir respuesta entonces recomienda enviar un correo a la Profeco.



Es entonces cuando la Procuraduría puede brindar la asesoría necesaria, a través de la Subprocuraduría de Telecomunicaciones en donde se brinda la orientación sobre los mecanismos para ingresar el reclamo o denuncia.

