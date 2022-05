"Plan de AMLO no será efectivo, inflación seguirá", declara economista

El plan para enfrentar la inflación y la carestía no será efectivo porque va a seguir, advirtió el economista independiente, Mario Correa.



Al emitir sus primeras impresiones advirtió que, lo único que va a asegurar el control de la inflación es una política monetaria suficientemente firme, tanto por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos como del Banco de México.



“Vemos a los bancos centrales "titubeando” sobre sus acciones. Ojalá se decidan pronto”, escribió en sus redes sociales.



El especialista señaló como un punto favorable que dicho plan no sea un control de precios al pedir la participación de las empresas de manera voluntaria, y que se enfoca en una canasta básica.

Lee también Telcel, Walmart, Telmex, Bimbo: las empresas que se suman al plan contra la inflación de AMLO



Lo malo, estimó, que será inefectivo o poco seguro.



“Bien: que no hay controles de precios; mal: que no es un plan efectivo y la inflación va a seguir”, escribió en su cuenta de twitter, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentara esta mañana el plan para controlar la inflación y la carestía en palacio Nacional.



Mencionó que se plantean precios de garantía para algunos productos básicos y hacer una reserva estratégica de maíz, recurriendo a la "capacidad" de instituciones que no han mostrado ser muy efectivas.

Lee también En 7 puntos, esto es lo que propone el plan contra la inflación de AMLO



“Hay problemas que vienen en camino y que no se resolverán con esto”, anticipó.



Como ejemplo, indicó que la falta de fertilizantes o la creciente escasez mundial de granos detonada por la invasión a Ucrania, así como las disrupciones a las cadenas de suministro globales, muy probablemente van a continuar e impactarán a muchos precios.

vcr/rdmd