La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) hizo un llamado al gobierno federal para que respete el artículo 32 de la Constitución Política, y al Congreso, para que no permita que se violen las leyes mexicanas.

“Hacemos un enérgico llamado al gobierno federal para que respete el artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Congreso para que no permita que se violen las leyes que ellos mismos han aprobado en beneficio de los mexicanos, y a los empresarios con intereses voraces, que no se atrevan a intentar abaratar nuestra profesión porque no lo vamos a permitir, no los vamos a dejar”, dijo Humberto Gual Ángeles, secretario general de ASPA.

ASPA celebró su Asamblea Conmemorativa del Día de la Emancipación del Piloto Aviador donde Gual Ángeles recordó que los pilotos de ASPA tuvieron que luchar para defender sus empleos y hoy se repite la historia, pues las autoridades aeronáuticas han mostrado una actitud permisiva con algunas empresas aéreas para que tripulaciones extranjeras vuelen aviones y rutas nacionales.

Lo anterior, en referencia a Viva Aerobus, la cual está rentando aviones con tripulaciones extranjeras para minimizar el impacto de la revisión de los aviones Airbus con motores Pratt & Whitney.

Gual aseguró que la aviación nacional vive momentos decisivos y se refirió a la incorporación de los pilotos de la aerolínea MAS de carga a ASPA, destacando que son el primer sindicato que activa un mecanismo laboral de respuesta rápida ante el T-MEC en el rubro de servicios, lo que sirvió para presionar a empresas y gobierno para hacer valer la libertad de asociación y negociación colectiva.

ASPA también dio la bienvenida a 235 nuevos socios que se integran a la asociación y exhortó a los jóvenes pilotos a participar activamente dentro del sindicato y cerrar filas para hacer frente a los retos laborales que la aviación presentará en el corto y mediano plazo.

