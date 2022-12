Personas ricas concentran 80% de deducciones de impuestos

Los contribuyentes tienen el derecho a realizar deducciones de gastos personales en su declaración anual de impuestos.

Sin embargo, en diversas ocasiones desaprovechan esta posibilidad, principalmente porque las deducciones están limitadas, ya que el contribuyente tiene que pedir factura para comprobar el gasto o desconoce que tienen ciertos beneficios, explican fiscalistas a EL UNIVERSAL.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) revela que las personas más ricas concentran 80% de las deducciones personales, mientras las de menores ingresos apenas 0.1%.

Las deducciones personales relacionadas con el ahorro absorben 49.4% del total estimado; seguido por gastos de seguridad social, con 32.2% y los relacionados con educación acaparan 13.6%. El resto corresponde a los desembolsos por asistencia social.

Para deducir en México, la autoridad fiscal puso un tope de cinco Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor anual equivale a 163 mil 467 pesos, o 15% del total de los ingresos, incluidos los exentos, lo que resulte menor que pueden restar de sus impuestos por gastos. Esto se debe a que las personas físicas, sobre todo, casi no las utilizan.

No obstante, para los fiscalistas eso no es del todo cierto, pues afirman que existen muchas barreras que impiden hacer valer este derecho.

Se estima que el presupuesto fiscal o renuncia recaudatoria por permitir a personas físicas realizar deducciones personales es de 34 mil 68 millones de pesos.

Este monto aumentará a 36 mil 645 millones de pesos para el año que está por iniciar, de acuerdo con cálculos de la SHCP.

El integrante de la Comisión Técnica Fiscal 2 del Colegio de Contadores Públicos de México, Roberto Colín Mosqueda, afirma que son las empresas las que más aprovechan las deducciones permitidas, en tanto el resto de contribuyentes a veces no les sacan todo el jugo.

Si bien ya es más común que pidan factura de todos sus gastos, no siempre es así; a veces a una persona se le hace más fácil pagar en efectivo, explica.

Uno de los requisitos para que proceda la deducción es que además de tener el comprobante fiscal digital por internet (CFDI) o factura electrónica, el pago debe ser con tarjeta de crédito, débito o transferencia, señala. Para gastos funerarios, procede cualquier forma de pago, pero se debe contar con la factura, puntualiza.

La SHCP estima un costo fiscal para las deducciones que reducen la base gravable del Impuesto Sobre la Renta (ISR) empresarial para las personas morales de 33 mil 82 millones de pesos durante 2022. En otras palabras, el gobierno renuncia a este monto de recaudación por permitir que ciertos gastos se puedan disminuir de los ingresos reportados.

El abogado fiscalista de la firma Holland & Knight, Mario Barrera, comenta que las compañías sí buscan tomar esas deducciones como regla general.

Sin embargo, dice, hay ocasiones en que se les escapa por alguna razón tomar ciertos beneficios que necesitan para determinar su capacidad contributiva.

Le ha tocado ver casos de empresas desarrolladoras de tecnología, con elementos que pueden considerarse invención, una mejora o incluso una marca.

Pero a veces, ni siquiera la registran, mucho menos la deprecian que es cuando se tiene un activo de consumo duradero; no lo deducen, lamenta Barrera.

Es decir, no lo reducen a 100% en un año, sino que lo van tomando por porcentaje a lo largo de varios ejercicios hasta agotarlo, explica. “A veces vemos que no lo toman, desarrollan ese tipo de cosas, pero a veces no lo registran, y por lo tanto no toman la deducción”, comenta.

En cambio, para personas físicas hay más limitantes, dice.

¿Qué son las deducciones?

Son los gastos que la ley autoriza ser disminuidos del ingreso que recibe el contribuyente, los cuales deben ser indispensables para llevar a cabo su actividad, dependiendo del régimen fiscal en que esté inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Para Mario Barrera es lo más relevante del cálculo del impuesto porque ayuda a determinar la capacidad contributiva del contribuyente; es decir, el impuesto debe constituirse en un detector de riqueza o riqueza real.

“Las deducciones sirven para ver qué tan rico soy y eso no se puede ver sólo del lado de los ingresos, sino de los gastos”, expone. Sin embargo, por el abuso de algunos contribuyentes se han satanizado las deducciones.

“No se deben satanizar; buscar una deducción es ejercer un derecho, incluso la propia ley habla de que tienen derecho a deducir”, puntualiza el abogado fiscalista.

Afirma que el ejercicio de un derecho no puede ser una conducta reprobable ni antiética.

Por eso considera que no se debe temer buscar las alternativas para deducir gastos porque se ejerce un derecho.

“Deben ser juiciosos [los contribuyentes] en tener toda la documentación necesaria. Los departamentos de impuestos de las empresas deben ser parte integral”, recomienda.

Cuando es necesario, sugiere, apoyarse de asesores para mitigar cualquier riesgo es importante porque se trata del ejercicio de un derecho digno y correcto.

En opinión de los fiscalistas, hace falta más cultura fiscal para que los contribuyentes tomen más deducciones de impuestos pese a que están topadas.

Estimulan formalidad

Barrera señala que “es un doble play”, porque incentivaría a que algunos sectores entren a la formalidad y paguen más impuestos. Por ejemplo, si la deducción de un gasto por consulta médica privada está acotada, no se pide la factura y se hace el pago en efectivo y el médico no lo reporta como ingresos en su declaración.

Había 31.9 millones de mexicanos ocupados en el sector informal entre julio y septiembre, medio millón más que en el mismo periodo del año pasado, indica la más reciente Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición, del Inegi.

Esta cifra equivale a 55.6% de la población ocupada y las tasas más altas están en Oaxaca, Guerrero y Chiapas, donde llegaron a 81.7%, 79.3% y 77.7%, en ese orden. Estas entidades acaparan también las mayores tasas de pobreza, según el Coneval.