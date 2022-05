Pendiente sindical en el Seneam

Además de lo complicado que resulta la operación del rediseño del espacio aéreo con la entrada en funciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, nos cuentan que en Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), que dirige Ricardo Torres, existe un asunto sindical que no se ha arreglado desde hace varios sexenios. El Seneam sustituyó a la empresa Radio Aeronáutica Mexicana, pero nos comentan que al hacerlo, plasmó en el contrato colectivo de trabajo cosas absurdas como que para certificar a un controlador aéreo, el propio Seneam da un curso y aplica un examen, pero resulta que son los hijos o nietos de los controladores viejos los que casualmente aprueban los exámenes. Además, como prestación sindical, nos explican que si un controlador es suspendido por una falta administrativa por más de tres días, al cuarto día le tienen que pagar el triple de su sueldo, por lo que les conviene más faltar para ganar más dinero. Nos platican que, al parecer, al Seneam nadie lo regula, ni la propia Agencia Federal de Aviación Civil que es la autoridad aeronáutica.

Vicente Corta, de gran valor

El fin de semana pasado se conoció la muerte de Vicente Corta, que se desempeñaba como socio en una firma reconocida de bufete de abogados. Egresado de derecho de la Ibero y con estudios en Inglaterra, nos hacen ver que tuvo diversas posiciones en el sector privado, aunque destaca su papel en la Secretaría de Hacienda, en la que contribuyó a construir el andamiaje legal para el sistema financiero en momentos decisivos para México como por ejemplo el rescate bancario. Nos dicen que por su paso por la Consar como presidente, no estuvo de acuerdo con una medida del gobierno del entonces presidente Vicente Fox para tomar los recursos del SAR-97 no reclamados de los trabajadores para echar andar la institución que sustituyó al Banrural, hoy conocida como Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

Seguros, por nuevas alternativas

Nos recuerdan que este martes y miércoles se realizará la edición 31 de la convención de aseguradores, realizada por la AMIS, la cual será de forma híbrida y marca el regreso, en parte, de otro de los grandes eventos del sector financiero de manera presencial. Nos detallan que la convención enfrenta el gran reto de encontrar alternativas para avanzar en la penetración de este tipo de productos en la población mexicana, ya que tal y como evidenció la Encuesta Nacional de Educación Financiera 2021, se registraron retrocesos que no deben dejarse de lado. Nos cuenta que habrá que ver desde la AMIS, presidida por Juan Patricio Riveroll, qué propuestas novedosas se tienen, ya que la pandemia de Covid-19 no fue suficiente para concientizar a la población a adquirir un seguro, aunado a la complicada situación económica. El reto no es sólo del sector privado, sino que las autoridades financieras también deben de ponerse creativos ante un país que además del reto de salud, sigue expuesto a desastres naturales cuyos costos presionan las finanzas públicas.