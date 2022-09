Pemex se pone a mano con Marina por vigilancia

Petróleos Mexicanos (Pemex) pagará un adeudo pendiente a la Secretaría de Marina (Semar) por 216 millones de pesos, correspondiente a facturas emitidas por servicios de patrullaje y vigilancia de las instalaciones petroleras en 2020.

El Consejo de Administración de la petrolera autorizó el registro y pago antes de que termine el presente año.

La operación quedó registrada en la sesión del Consejo de Administración del pasado 23 de marzo, en la cual el subdirector de Presupuesto y Contabilidad de Pemex, José María del Olmo, reconoció que “lo que generó la problemática fue la falta de recursos presupuestales para hacer el registro por la caída de los ingresos en 2021 por el impacto del Covid-19”.

En la reunión, de acuerdo con el Acta de la Sesión 991 Extraordinaria, a la cual tuvo acceso EL UNIVERSAL, Del Olmo dio a conocer a los miembros del máximo órgano de gobierno de Pemex que la empresa “tiene un adeudo con la Semar correspondiente a los convenios generales de colaboración 2013-2018 y 2019-2024, relativos a patrullaje y vigilancia”.

Dicho adeudo asciende a 216 millones de pesos, con corte a 2020, de los cuales una parte corresponde a la filial Pemex Logística, otra a Pemex Transformación Industrial, y una más a Pemex Exploración y Producción, aunque no detalló las cantidades por entidad.

Del Olmo explicó que la problemática fue que durante el ejercicio 2020, en apego a los convenios, la Semar realizó la facturación de los adeudos correspondientes al servicio de 2018 y 2019, mismos que fueron timbrados en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con su comprobante fiscal correspondiente.

Sin embargo, “en Pemex y en las empresas productiva citadas, no se realizó el registro en su oportunidad, dado que, en primera instancia, los servicios no estaban totalmente conciliados y el proceso de conciliación duró más de lo previsto, aunado a premisas presupuestales, ya que no se contaba con la disponibilidad en su momento y a la problemática que generó la contingencia sanitaria por la pandemia del Covid-19”, agregó.

Del Olmo detalló que la propuesta es realizar el registro en 2022, precisando dos temas importantes: que estas facturas no sean sujetas del Impuesto al Valor Agregado (IVA), y que en el caso de la base gravable para el Impuesto Sobre la Renta (ISR), se debe tomar como gasto no deducible para Pemex, aunque esta no deducibilidad no implica una salida de flujo para la empresa o un daño económico, pues las tres filiales presentaron pérdidas de ejercicios anteriores en el tema fiscal.

Por lo pronto, ya hubo un acercamiento con la Semar para analizar la factibilidad de que pueda refacturar, aunque, en virtud de que son facturas de 2020, el Código Fiscal de la Federación no permite una refacturación en el ejercicio 2022.

Del Olmo recalcó que, independientemente de la conciliación, “lo que generó la problemática en gran medida fue la falta de recursos presupuestales para hacer el registro”.

Recordó que durante 2021 hubo una baja en ingresos por Pemex y una disminución de 588 mil millones de pesos en los ingresos presupuestales, por lo que la problemática también fue orientada a falta de recursos.

Antecedentes

Desde el inicio de esta administración, como parte del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 del gobierno, a fin de evitar el robo de hidrocarburos, la Secretaría de Marina lleva a cabo la evaluación de controles de las áreas claves en 11 instalaciones estratégicas de Pemex.

Estas incluyen dos refinerías, las de Salina Cruz, Oaxaca, y Madero, Tamaulipas, además de las Terminales de Abastecimiento y Distribución Tuxpan, Veracruz; Lerma, Campeche; Rosarito, Baja California; Guaymas, Sonora; Topolobampo y Mazatlán, Sinaloa; Manzanillo, Colima; Acapulco, Guerrero, y Lázaro Cárdenas, Michoacán.