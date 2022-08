Pemex se plantea metas ambiciosas para 2023

Petróleos Mexicanos (Pemex) apuesta por alcanzar una plataforma de producción de crudo en 2023 de un millón 971 mil barriles diarios en promedio, exportar 864 mil toneles por día y anticipa un precio promedio de la mezcla mexicana en 61 dólares por barril.

El pasado 14 de julio, el Consejo de Administración de la petrolera aprobó el proyecto de presupuesto consolidado para el próximo año, el cual anticipa un incremento de 6.5% en la producción de petróleo crudo —incluyendo condensados y aportación de socios privados— en comparación con el volumen con que espera cerrar 2022.

Este monto de extracción que espera lograr Pemex el próximo año, según sus especialistas, será incorporado al Paquete Presupuestal 2023 que el Ejecutivo federal presentará el próximo mes, según información obtenida por EL UNIVERSAL.

Al respecto, Ramsés Pech, analista del sector energético y socio de la consultora Caraiva y Asociados-León and Pech Architects, opina: “El que México ya no esté limitado por ningún compromiso de producción con la OPEP+ le da un margen de maniobra que no ha tenido.

“Puede llegar a 1.9 millones de barriles diarios a mediados de 2023, considerando que Pemex lleva más de tres años consecutivos subejerciendo el presupuesto, principalmente en exploración y producción, por el compromiso con la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados (OPEP+) de mantener en 1.7 millones de barriles la cuota de extracción”.

Si bien la inversión presupuestal se ha orientado a apoyar la extracción de hidrocarburos y en la unidad de negocio Pemex Exploración y Producción se siguen canalizando recursos para acelerar la entrada en operación de campos en los nuevos desarrollos, el subejercicio ha sido una constante, añadió.

Entre 2019 y el primer semestre de este año, a la petrolera le autorizaron un billón 118 mil millones de pesos para esa área estratégica y ha ejercido 751 mil 500 millones de pesos faltando seis meses para cerrar el año.

En ese periodo, la producción de petróleo crudo más condensados, incluyendo la aportación de sus socios, pasó de un millón 701 mil barriles a un millón 775 mil barriles diarios.

En las previsiones del proyecto de presupuesto de Pemex se considera un precio de la mezcla mexicana de exportación de 61 dólares y ventas externas de 864 mil barriles por día.

Pech señaló que los precios del petróleo también se están ajustando a la baja, al conocerse que la OPEP+ aseguró que subirá su meta de producción.

La mezcla mexicana, detalló, retrocedió 3.30 dólares por barril (3.66%) y concluyó en 86.67 dólares “apenas se conoció la decisión del cártel petrolero”.

De los niveles de exportación, dijo que “México no puede dejar de vender petróleo en el mercado internacional por los importantes ingresos que recibe”.

De acuerdo con la información aprobada por el Consejo de Administración, las proyecciones se sustentan en los resultados que se observan en nuevos campos en los que trabaja.

En el segundo trimestre de este año, la producción de líquidos (sin incluir la aportación de socios) fue de un millón 756 mil barriles diarios, superior en 20 mil barriles respecto al mismo periodo de 2021, lo que representa un crecimiento de 1.1%.

Lo anterior, por “la incorporación de pozos de nuevos campos como Quesqui, Itta, Pokche, Teekit, Teca, Uchbal, Koban, Esah, y campos en explotación como Madrefil, Sini, Ku y Ek”.

En la Prospectiva de Producción de Petróleo al cierre del primer trimestre de este año, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) sostiene que México —incluyendo Pemex, socios y operadores privados— podría elevar 2.05% la producción de petróleo, entre 2022 y 2023.