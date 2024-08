Petróleos Mexicanos (Pemex) aumentó este año sus exportaciones de petróleo crudo a Cuba, a pesar de las potenciales sanciones por violar las leyes de Estados Unidos sobre el embargo a la isla.

De enero a marzo pasado, Gasolinas Bienestar, una subsidiaria de Pemex, vendió 21.8 mil barriles de crudo diarios al país que gobierna Miguel Díaz-Canel, 30% más de los 16.8 mil barriles enviados entre julio y diciembre de 2023.

La compañía que dirige Octavio Romero Oropeza exportó además 3.6 mil barriles diarios de gasolinas y otros productos derivados del petróleo, un aumento de 9% frente al año pasado.

“En los tres meses finalizados el 31 de marzo de 2024, Gasolinas Bienestar, S.A. de C.V. exportó 21.8 mil barriles de petróleo crudo por día y 3.6 mil barriles de productos derivados del petróleo por un monto total de 3.3 mil millones de pesos [200 millones de dólares]”, de acuerdo con un informe que Pemex entregó a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

“Las ventas de Gasolinas Bienestar, S.A. de C.V. se realizan bajo contratos denominados en pesos a las tasas vigentes en el mercado. Contamos con procedimientos establecidos para garantizar que dichas ventas se realicen de conformidad con la ley aplicable”, indica el documento al que accedió EL UNIVERSAL.

Desde julio de 2023, Pemex, a través de su subsidiaria de propiedad absoluta, adquiere petróleo crudo y productos derivados de sus afiliadas para enviarlos a Cuba.

La Universidad de Texas calcula que las exportaciones de México a la mayor de las Antillas representan una cuarta parte de las necesidades de la isla y el resto es suministrado por Venezuela.

Abriendo la llave a las camaradas. Elaboración propia con información de la comisión de la bolsa de valores de Estados Unidos y la base de datos institucional de Pemex

Consecuencias

Para el director de la consultora GMEC, Gonzalo Monroy, se trata de una decisión política totalmente, debido a que se está realizando bajo la filial de Gasolinas Bienestar y no mediante PMI, la subsidiaria de Pemex encargada del comercio internacional de crudo y derivados y con operación en Estados Unidos, cuyo “gobierno sí puede sancionar severamente a la petrolera mexicana”.

“La sanción tendrá graves consecuencias financieras para Pemex, ya que coloca deuda en Estados Unidos. Por otro lado, refleja las acciones de apoyo entre regímenes similares”, explicó.

La experta en el sector por la consultora Perceptia 21, Abril Moreno, indicó que Pemex puede sufrir sanciones si se declara que la relación con Cuba viola la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana, conocida como Ley Helms-Burton, cuyo contenido refuerza el bloqueo de Estados Unidos a la isla, “al prohibir el comercio entre el país caribeño y terceros”.

En mayo de 2019, Donald Trump hizo activa la aplicación del título III de dicha ley y permite que los ciudadanos estadounidenses puedan demandar a cualquier persona o entidad que trafique con propiedades confiscadas por Cuba.

“En otras palabras, pueden imponer una multa de millones de dólares por desembarcar en puertos que antes eran de empresas estadounidenses en Cuba y que fueron expropiadas en la revolución de Castro”, apuntó Moreno.

En octubre del año pasado, la canciller Alicia Bárcena reconoció que México estaba mandando petróleo a la isla y se buscaba la forma de que se pudiera cobrar.

El mismo mes, el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos informó que canceló un préstamo a Pemex de 800 millones de dólares, pero Octavio Romero afirmó que fue petición de la propia petrolera.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció las transferencias de crudo.

“En todo lo que nosotros podamos ayudar al pueblo de Cuba lo vamos a hacer, para que no les quede ya ninguna duda, porque, incluido petróleo, es un pueblo que está padeciendo un bloqueo inhumano, injusto, y nosotros no podemos darle la espalda al pueblo de Cuba. Y no tenemos que pedirle permiso a ningún gobierno extranjero, porque nosotros somos un país libre, independiente y soberano”, dijo en octubre pasado.