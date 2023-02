Oxxo: ¿más cerca de ser banco?

Nos platican que la salida de FEMSA, de José Antonio Fernández Carbajal, de la cervecera Heineken, busca consolidar su negocio de proximidad, encabezado por Oxxo, con una mayor oferta de servicios. Mientras la empresa crece con su fintech Spin, la alianza anunciada con la aseguradora Chubb para vender protección a los automovilistas mexicanos que visitan Estados Unidos, no es otra cosa que su ruta a una mayor gama de productos financieros. Nos cuentan que Oxxo no está lejos de dar crédito en sus más de 21 mil establecimientos en el país, pues recordemos que ya es el mayor corresponsal bancario, así que no luce descabellado pensar que la cadena de tiendas esté cada vez más cerca de volverse un serio competidor para los bancos.

Nafin-Bancomext, ¿el patito feo?

A propósito del sistema financiero, nos hacen ver las notables diferencias que se percibieron en dos eventos a cargo de la banca de desarrollo. Nos dicen que Nafin-Bancomex, de Luis Antonio Ramírez, no tuvo los mismos reflectores la semana pasada, al presentar sus programas de financiamiento 2023, que Banobras, de Jorge Mendoza, que celebró su 90 aniversario. Si bien ambos contaron con la presencia del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, sólo Banobras tuvo la oportunidad de presumir cifras y logros en la mañanera en Palacio Nacional, incluso un día antes su director estuvo muy activo dando entrevistas en medios electrónicos y hasta invitó a la prensa a cubrir el evento en el Club de Banqueros, pero lo más importante es que al festejo lo acompañó la jefa del Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, aunque llegó tarde.

Vuelve la primavera al FMI y BM

Nos cuentan que los que están más que contentos son Kristalina Georgieva, del Fondo Monetario Internacional (FMI), y David Malpass, del Banco Mundial (BM). El motivo es porque volverán de manera presencial las reuniones de primavera de ambos organismos. Nos explican que desde hoy podrán registrarse los interesados en asistir del 10 al 16 de abril, a las reuniones que se llevarán a cabo en Washington, D.C., y que serán las últimas para Malpass, pues como ya lo anunció, dejará el cargo en junio próximo. Las reuniones coincidirán con la Semana de Pascua y el Cherry Blossom, y seguramente no pasará desapercibido el tema de la guerra en Ucrania y su impacto en la inflación, pues ahí se congregan banqueros centrales, ministros de finanzas y más personajes de talla mundial.

Nuevo líder en Pirelli para México

Nos comentan que Enrico Verdino acaba de tomar posesión como nuevo director de Pirelli Neumáticos México, puesto que tenía Paolo Benea, quien dirigió al equipo mexicano por cuatro años, pero recientemente asumió una nueva asignatura internacional dentro de la empresa. Verdino se incorporó al grupo italiano en 1987. Ahora le toca unirse al equipo que, a lo largo de 10 años, transformó la planta de Silao, Guanajuato, en uno de los sitios tecnológicamente más avanzados y competitivos de la marca.