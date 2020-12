Outsourcing : ¿sin vuelta atrás?

El sector privado no logra convencer al gobierno de que el outsourcing no debe desaparecer, y parece que la negociación será definir cuánto tiempo habrá para que los cambios entren en vigor. El otro punto que ya no tendría marcha atrás es que se podrá subcontratar temporalmente a trabajadores especializados o técnicos. El sector industrial, en voz de Francisco Cervantes, presidente de Concamin, dijo que deben darse seis meses cuando menos a las empresas para que cambien a los trabajadores de un régimen a otro. El otro tema a definir es el reparto de utilidades, destacó. A pesar de ello, el líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, reconoció el jueves que el diálogo fluye, pero con dificultades. Moderó el tono, porque horas antes había dicho que “no joda” el gobierno, al querer desaparecer el outsourcing por los abusos de unos pocos.

Bala esquivada… por ahora

Nos comentan que luego de la ratificación de la nota crediticia de México por parte de Fitch Ratings, el mes pasado, y la semana anterior por Standard and Poor’s, el país pasó el examen de las calificadoras, cuando se esperaba una degradación. Nos hacen ver que esto no es definitivo y que en el complicado 2021 se observarán detalladamente las políticas económicas del país, mientras Pemex sigue siendo el pie del que cojea el gobierno. Persisten las dudas sobre la viabilidad de la petrolera y respecto a la interminable inyección de recursos que recibe por el gobierno, aunado a la incertidumbre sobre las políticas energéticas de la 4T. La moneda está en el aire para el escenario catastrófico de la pérdida del grado de inversión de México, mientras las agencias tienen dudas sobre la recuperación del país luego del impacto del Covid-19.

Reunión sin la tesorera

Finalmente se dio la primera reunión entre secretarios de finanzas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre el pacto fiscal. Nos cuentan que en la 49 Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales en Bahía de Banderas, Nayarit, la primera presencial en medio de la pandemia, hubo quórum. Fue presidida por el titular de la SHCP, Arturo Herrera, quien reconoció la necesidad de fortalecer el federalismo fiscal, pero sólo estuvo acompañado por el titular de la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas, Fernando Arechederra. A los secretarios de finanzas les extrañó la ausencia de la tesorera de la Federación, Galia Borja, quien con la subsecretaria de Egresos, Victoria Rodríguez, asisten a estos encuentros. Se dijo que quizá Borja ya se alista para mudarse al Banco de México, como subgobernadora.

Luz al final del túnel

Entre Interjet, que tiene sólo cuatro aviones en operación, y Aeroméxico en pleno proceso de Capítulo 11 en Estados Unidos, no nada más hay malas noticias para la aviación mexicana. En parte por el debilitamiento de sus competidores, pero también por su estrategia de tarifas bajas donde incluso quienes viajen nada más con una mochila pueden recibir un descuento, Viva Aerobus ya incrementó 10% su capacidad operativa respecto a diciembre de 2019. La aerolínea de ultra bajo costo comandada por Juan Carlos Zuazua tiene nueve rutas más que el año pasado, para sumar 128 tramos este fin de año. Además de que celebra 14 años de estar en operación, nos dicen que la empresa amplió su flota y en el transcurso del año ha recibido cinco aviones (tres Airbus A321neo y dos Airbus A320neo), para un total de 41 naves.