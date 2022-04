Organismos cúpula, fuera de plan contra la carestía

Luego de entregar al gobierno sus propuestas para combatir la inflación, los organismos empresariales han quedado fuera de la elaboración del plan contra la carestía que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ayer que se presentará el miércoles de la siguiente semana.

Al dialogar directamente con algunas empresas y no con sectores, el alcance del programa gubernamental podría ser limitado, dijeron representantes del sector privado, además de que no se conocen los detalles de la estrategia que se implementará.

“No todas las empresas, por ejemplo de leche, están siendo incluidas, y es precisamente la propuesta que hacemos: en lugar de que hablen con cada una de las empresas de leche, pues pueden hablar con los organismos empresariales que agrupan a todas, y poder tener un diálogo en donde sea más fácil el acuerdo”, dijo a EL UNIVERSAL el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora.

Pese a que López Obrador aseguró que no se trata de un control de precios, sino de una herramienta de precios de garantía, Medina Mora recalcó que fijar topes a las tarifas no es el camino.

En tanto, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), José Abugaber, señaló en entrevista que los organismos del sector privado ya dieron a conocer al gobierno la propuesta que tienen para “contener un poquito la inflación”, y ahora se espera conocer el plan que el Ejecutivo anunciará.

Hasta el momento la industria no sabe cuál será la estrategia, detalló, pero se entregó a la Secretaría de Economía los planteamientos del sector para mitigar las presiones inflacionarias.

“El problema de la inflación es un tema mundial y no está tan fácil frenarla por la guerra, la pandemia, el confinamiento de Shanghái que va a afectar las cadenas, Rusia y su trigo, etcétera. No es tan fácil”, destacó.

En tanto, el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes, aseguró que la iniciativa privada presentará una propuesta para enriquecer el plan del presidente López Obrador.

Anoche, a su arribo a un evento en Palacio Nacional, dijo que hay cooperación con el gobierno.

“No quisiera adelantarme, vamos a ver cómo podemos por parte de nosotros hacer una propuesta para enriquecer más este plan”, dijo.

Cuestión de enfoque

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, explicó a EL UNIVERSAL que los esfuerzos del gobierno para mitigar las alzas de precios se enfocan directamente con las empresas y no con los organismos.

“Es un trabajo en equipo entre el sector privado con el gobierno federal”, dijo.

Respecto a si participarán los organismos empresariales, afirmó: “¿Qué fabrica Concamin? No fabrican nada. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) no fabrica nada. En la mayoría de las cámaras, ya ni los dueños de las empresas van, mandan a los ejecutivos. No es un tema gremial, es un tema práctico”, destacó.

Sheffield agregó que entre las acciones que se impulsarán destaca la eliminación de aranceles, agilizar trámites, abrir cupos de importación y quitar cuotas compensatorias, entre otras.

“No es sistema de precios máximos, mucho menos control de precios. Es buscar cómo las empresas pueden dar barato”, dijo.

Sin embargo, no respaldo al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos, en cuanto a que se busca reducir 20% el costo de 24 productos de la canasta básica.

“Cada producto es bien diferente. Por eso, decir [que bajarán] 20% o 10% no se puede, porque es por producto. Hablar de que bajarán 20% es imposible”, aclaró.

Plan en duda

En opinión de Sofía Ramírez, directora de México, ¿cómo vamos?, se ve poco probable que el presidente Andrés Manuel López Obrador pueda llegar a un acuerdo con empresarios para mitigar el impacto de la inflación. Además, habrá que estar atentos a las letras chiquitas del anuncio que hará la próxima semana.

“Él [AMLO] quisiera escuchar: sí, señor Presidente, nos comprometemos a no encarecer los bienes de primera necesidad. Pero no funciona así”, subrayó.

“Claramente hay un mensaje, porque el Presidente todos los mensajes los hace políticos. No estamos hablando de política económica, estamos hablando de política electoral”.

Ramírez espera que el mensaje del mandatario siga la tónica del discurso que usó luego de la votación de la reforma eléctrica, donde llamó “traidores a la patria” a legisladores que votaron contra su iniciativa, pero esta vez va contra al gremio empresarial.

“El mensaje que va a dar es de los empresarios que están conmigo y los que están contra mí, muy en la lógica de los traidores a la patria, como dice cuando no piensan como él”.