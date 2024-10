El servicio de telefonía Mujer Móvil y la firma financiera Finsus buscan llegar a más mujeres en el país con servicios de comunicación a bajo costo y el acceso a cuentas y opciones de crédito, con un enfoque destinado principalmente a la población femenina del país.

Mujer Móvil opera bajo el esquema de la red compartida en México y cuenta con un ecosistema de servicios de conectividad, seguridad y salud dirigidos a las mujeres.

En conferencia de prensa, la directora general de Mujer Móvil, Rocío Villanueva y Carlos Marmolejo, director general de Finsus, coincidieron en que esta asociación empoderará a las mujeres a través de mayor inclusión financiera, además de que fomentará su salud y seguridad, tanto física como económica además de servicios de geolocalización.

Sobre el tema, Villanueva resaltó que la geolocalización en Mujer Móvil permite a las usuarias crear una red de hasta cinco contactos de emergencia y establecer tres rutas con horarios definidos, como el trayecto al trabajo o la escuela.

En caso de que no respondan o no lleguen a sus destinos, se puede enviar un mensaje de alerta por SMS a sus contactos. Incluye la última ubicación registrada del teléfono móvil, con un rango de tiempo no mayor a una hora.

Dicha oferta de servicios incluye un botón de pánico, cuyo esquema está pensado ante la inseguridad y violencia que afectan a las mujeres en el país.

A la par, cuenta con servicios de asistencia médica, nutricional y emocional, que incluyen consultas virtuales con expertos en salud y bienestar.

Mujer móvil tiene un costo de costo de 160 a 290 pesos. Foto: Unsplash

Mujer Móvil cuenta con cuatro paquetes en su servicio de comunicación

Mujer Móvil ya está disponible en Mercado Libre con cuatro paquetes de datos móviles, los cuales cuentan con diversa oferta de gigas y servicios, así como acceso a servicios financieros como cuenta de inversión, pago de servicios y acceso a créditos.

A partir del 1 de diciembre se ofrecerá la opción de eSIM. También es posible realizar la portabilidad de otro operador, siempre que no exista un contrato de plazo forzoso.

En opinión del director general de Finsus, este tipo de servicios que integra tanto comunicación como productos financieros debería ser más común en el mercado mexicano, ya que disminuye el espacio de instalación de varias aplicaciones en los dispositivos además del uso de memoria y datos y complican su administración.

“El mundo apunta a que tengamos todos los servicios integrados y esta alianza liderada por Mujer Móvil es el primer paso en las finanzas embebidas, integradas, pero también de la medicina integrada, seguridad y telecomunicaciones. Es el inicio de algo que vamos a ver en el próximo año en varios servicios”, dijo.

