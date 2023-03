¿Nos debe preocupar la caída de Silicon Valley Bank?

La crisis del Silicon Valley Bank (SVB) en Estados Unidos mantiene este domingo a autoridades y analistas al pendiente de posibles repercusiones en el sistema financiero internacional.

De acuerdo con PriapusIQ (PiQ), plataforma de información financiera, se espera que el gobierno estadounidense realice un anuncio relevante este domingo sobre medidas adicionales para evitar un mayor colapso en el sector bancario del país vecino.

La agencia AP dio a conocer que la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen declaró este domingo que el gobierno federal no rescatará al Silicon Valley Bank, pero que está ayudando a los depositantes preocupados por su dinero.

Yellen, en entrevista con el programa ‘Face the Nation’ de CBS, no ofreció muchos detalles sobre los próximos pasos que dará el gobierno al respecto, pero enfatizó que la situación es muy distinta a la crisis financiera de hace 15 años, cuando el gobierno tuvo que salvar a muchos blancos inyectándoles liquidez.

Reguladores bancarios de la Unión Americana cerraron el viernes el banco comercial de Silicon Valley, por falta de liquidez e insolvencia.

Se trata de la segunda mayor quiebra de un banco en la historia de la Unión Americana, sólo detrás del desplome del Washington Mutual en 2008.

Lee también: Criptomoneda USDC pierde paridad con dólar tras quiebre de Silicon Valley Bank

¿Impacto en México?

Expertos consultados por EL UNIVERSAL dijeron que la crisis de Silicon Valley Bank tiene un impacto en México a través de la caída en las bolsas de valores, aunque se debe esperar a conocer qué empresas se financiaban mediante esta institución.

“El impacto previsible para el sistema financiero mexicano, en principio, es a través de la bolsa de valores, pero este banco es un fondeador muy importante de empresas nuevas, de capital semilla, de startups, y no descartamos que algunas empresas que operan en nuestro país se estén fondeando a través de este banco. Si esto crece y otros bancos pequeños o medianos en Estados Unidos sufren quiebras, esto se va a expandir y la afectación sería importante”, advirtió el economista en jefe de Valmex, Víctor Ceja.

Sin embargo, todavía es muy prematuro saber si se trata de un caso aislado “o es la punta del iceberg de otras quiebras, sobre todo de pequeños y medianos bancos regionales en Estados Unidos”, dijo.

Para el director de Inversiones de Franklin Templeton México, Luis Gonzali, se vislumbra solamente un contagio de mercado, más allá de un movimiento que implique algún riesgo sistémico con consecuencias mayores.

“Al final del día, los bancos que están teniendo problemas son bancos regionales y bancos mexicanos no tienen exposición a bancos regionales. A partir de la crisis de 2008 a escala global, la regulación justo lo que buscó evitar es que un banco regional o mediano no tenga contagios en bancos más grandes”, señaló.

“Seguramente vamos a ver volatilidad, probablemente el sector se vea afectado en términos de valuaciones, de mercado, pero de ahí a ser sistémico para México, que afecte a los bancos grandes, se ve muy complicado. No hemos detectado ningún mecanismo con el que pueda suceder”, detalló.

Lee también: Quiebra de Silicon Valley Bank sería la segunda crisis bancaria más grande en la historia de EU: Intercam

¿Qué le pasó a SVB y por qué se teme un riesgo sistémico?

Silicon Valley Bank tuvo que vender un portafolio de renta fija (bonos) por 21 mil millones de dólares, explicó la economista en jefe de Banco Base, Gabriela Siller.

Debido a que lo vendió antes del vencimiento, tuvo que venderlo a valor de mercado que implicó realizar las pérdidas que hasta ahora estaban solo en libros.

Estas pérdidas se ocasionaron por el alza en la tasa de interés, pues el precio de mercado de los bonos se calcula con los cupones (intereses) que recibirá en el futuro, trayéndolos al presente al dividirlos entre uno más la tasa de interés de mercado.

Como los cupones (intereses que espera recibir) son fijos y la tasa de mercado con la que se divide para traer al presente es variable, resulta en un valor de mercado que cambia dependiendo de la tasa de interés.

Dado que la tasa de interés para traer al presente está en el denominador, al subir resulta en un precio o valor de mercado menor. Esto ocasiona una pérdida en libros; es decir, vale menos de lo que se calculaba al inicio, pero sólo si se vende el bono se realiza la pérdida, es decir, se hace efectiva.

La Fed subió en 2022 su tasa de interés agresivamente en 425 puntos base, algo nunca visto en la Unión Americana. Este año sigue subiéndola y la expectativa es que vuelva a aumentarla en al menos un par de veces.

A SVB, al ver que la tasa seguiría subiendo y no poder compensar la pérdida, no le quedó más que vender el portafolio y realizar la pérdida. La pregunta de todo mundo es por qué no lo hizo antes, cuando la tasa de interés era menor y las pérdidas menos cuantiosas.

“Este episodio hace recordar la crisis financiera de Estados Unidos y genera miedo por la posibilidad de un efecto dominó (riesgo sistémico) en el sistema bancario del país vecino”, dijo.

Queda la duda de cuáles otros bancos están en una posición igual de insostenible y tendrán que vender sus portafolios de renta fija, lo que implica realizar pérdidas. Además, hay otros bancos que eran acreedores de SVB y que no recibirán su dinero (pronto o nunca).

“Otro punto relevante es que, si esto se hace masivo, ¿quién comprará los portafolios con pérdidas? ¿La Fed? Sería equivalente a una distensión monetaria (QE), que es contrario a la política monetaria de subir la tasa de interés”, detalló.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

vare