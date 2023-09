Entre la gran variedad de moles en pasta que se ofertan en los comercios se encuentran algunas marcas que dicen contener almendra, polvo de camarón, pero que no indican el porcentaje o que tienen menos producto del que indican, por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) no permitirá su venta al consumidor.

El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, expuso que analizaron 33 moles en pasta que se venden en las tiendas, estudio que saldrá en la Revista del Consumidor del mes de octubre.

Entre los hallazgos del análisis está el que “hay seis moles de almendra que no te dicen cuánta almendra tienen, presumen que es de almendra y piensas que es su principal ingrediente, pero no te dice cuánto. Los principales ingredientes son azúcar y aceite, son los dos principales ingredientes de todos los moles, pero estos 6 moles se dicen de almendra y no indican cuanta almendra tienen”, explicó a EL UNIVERSAL.

Esos moles saldrán del mercado, hasta que los re-etiqueten los fabricantes e indiquen la cantidad que contienen de almendra y son:

Amores y Sabores

Cocina Mestiza México

Don Pacho

Origen Sano

Golden Hills

Gurrumina

También se prohibirá la venta de mole con camarón en polvo de la marca, porque no se especifica el contenido de dicho ingrediente y no se permitirá su comercialización hasta que no se re-etiquete, en ese caso está:

Cocina Mestiza

Hay otros moles que no traen instrucciones de cómo prepararlos, expuso Sheffield y añadió que como “es pasta te debe de decir el fabricante cómo se prepara si es con agua, con caldo de res, caldo de pollo o recaudo de verduras, pero si no lo explica, el producto no se puede usar adecuadamente, hay seis que traen malas instrucciones o no traen instrucciones de uso” y esos son:

Amores y sabores

Origen Sano mole negro y almendrado

De Mane artesanía gourmet, este producto también tiene otro error que no se puede componer con un cambio en la etiqueta porque declara contener 42 mililitros y en realidad tiene 380 mililitros.

San Pedro

Don Rey

Otro de los errores que se encontraron fue que tienen una declaración nutrimental “basada en el producto preparado, pero nadie se lo va a comer a cucharadas, no aguantas, te lo vas a comer preparado, debe venir la declaración nutrimental una vez preparado y no en pasta”, dijo Sheffield.

En ese caso están las siguientes marcas:

La Comandanta

Origen Sano, en su presentación almendrado y negro

Gurrumina

El Sabor de Oaxaca, tanto el coloradito como el negro

San Pedro Gourmet

Incluso esos moles traen todos los polígonos de advertencia, cuando en realidad no deben llevarlos, porque los valores nutrimentales se calculan cuando la pasta está preparada.

Todos esos productos se deben retirar de los comercios porque no cumplen con la normatividad respectiva, como lo es la de etiquetado, comentó Sheffield, en una de las últimas entrevistas que dará como titular de la Profeco, ya que dejará el cargo el próximo 4 de octubre.