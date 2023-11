No estamos entendiendo la oportunidad del nearshoring: Alicia Bárcena La secretaria de Relaciones Exteriores dijo que “va a ser una oportunidad breve, no va a ser fácil si no la sabemos aprovechar"

La canciller mexicana afirmó que las empresas quieren relocalizarse en México, pero también en Canadá, Estados Unidos y en países asiáticos que compiten por atraer capital como Vietnam.