Estas son las medidas que alistan gimnasios para regresar a la "nueva normalidad"

La Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes enlistó una serie de medidas sanitarias que se aplicarán para sus clientes y trabajadores en el momento en que se les autorice regresar a las actividades en el país.

“El protocolo lo hemos desarrollado de manera proactiva y está alineado con las medidas propuestas por diferentes asociaciones deportivas a nivel mundial, además que cuenta con lo estipulado por la Secretaría de Salud.

"Nuestra prioridad siempre ha sido ofrecer espacios seguros, sumamos medidas adicionales a las que actualmente nos regimos para garantizar que nuestros usuarios y colaboradores cuenten con todo lo necesario para regresar a la nueva normalidad de forma progresiva y con el enfoque que se requiere. Ante la situación, hemos actuado con responsabilidad anticipándonos a los escenarios y la reapertura no será excepción”, dijo el vocero del organismo, Nelson Vargas.

Según los gimnasios y clubes, entre las medidas que se aplicarán destacan:

*Los accesos a las instalaciones contarán de manera temporal una barrera física o por distancia.

*Proporcionar al cliente alcohol en gel al 70% en dispensadores en accesos a las instalaciones, así ́ como en todas las áreas de uso común, cuidando que siempre estén llenos.

Para las medidas generales de limpieza, el protocolo abarca otras medidas:

*Contar con solución de alcohol al 70% a disposición de usuarios y staff en cada área del gimnasio.

*Tener a disposición del cliente, toallas sanitizantes para que puedan limpiar las áreas o superficies de contacto común como pesas, manubrios de bicicletas, controles electrónicos de corredoras, etc., y recomendar su uso antes y después de haber realizado la actividad física.

*En áreas húmedas, colocar desinfectante y recomendar su uso antes y después de ocupar las regaderas o baños.

*Contar con material visual (impresos o proyecciones en pantalla), con mensajes alusivos a cuidar la sana distancia, lavado o desinfección frecuente de manos, limpieza de objetos de uso común e higiene respiratoria.

*En el caso de los trabajadores de los gimnasios y clubes, todos contarán con equipo de seguridad como cubrebocas y goggles o protección facial y/o barreras físicas entre áreas de mostrador, que delimiten contacto entre staff y clientes, además de capacitarlos para prevenir contagios del virus.

*Vigilar la salud física y mental de sus trabajadores, e incluir protocolo para el manejo de trabajadores sospechosos, contactos, confirmados con Covid-19.

*En el caso del área de alberca y natación se contemplan medidas como colocar soportes para que cada usuario pueda colgar su toalla individualmente, respetando la sana distancia.

*De manera temporal, aplicar limpieza de bordes y escaleras al final de cada entrenamiento o clase.

*Cupo limitado: de manera temporal, recomendar a los usuarios mantener su sana distancia en todo el área de alberca.

La Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes tiene como miembros, con datos a mayo, a las firmas 9Round, Anytime Fitness, All Sports, ATTIC, Be Wellness Guadalajara, Be Dynamic, C+, Club Tarango, Clubes Sportway, Easy Fit, Family Fitness, Fitspin, Fit Spot, Gym Tijuana, Load, Nelson Vargas, Orangetheory Fitness, SmartFit, Snap Fitness, Sport City, Sportium, Sports World, Title Boxing Club y Vivo 47.

cev/fml