Nearshoring no impulsa economía mexicana, afirma México ¿Cómo vamos? Dicha organización afirma que la economía del país no tuvo mayor crecimiento, "sólo obtuvo un avance de 0.3% en el primer trimestre del 2024", dice

La organización México ¿Cómo vamos?, dijo que a la fecha el PIB per cápita no se recupera y está en niveles de 2017, también sostuvo que las inversiones que recibió México en los últimos años no lograron generar mayor crecimiento en la economía mexicana. Foto: EL UNIVERSAL