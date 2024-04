“Ya no vengan para acá, quedénse mejor allá. El Distrito Federal no es, no es, no es ya para habitar”, es una parte de la canción de El mil usos, una película mexicana que se estrenó en 1981 y narra las experiencias de un campesino que decide dejar su tierra en Tlaxcala para ir a buscar fortuna a la Ciudad de México.

Antes era común que las personas migraran de entornos rurales hacia la Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara en busca de mejores oportunidades de empleo. Sin embargo, la migración de trabajadores se da ahora entre ciudades intermedias y la capital dejó de ser tan atractiva.

El estudio Migración y empleo de las personas derechohabientes del Infonavit señaló que en la última década las ciudades con mayor proporción de migrantes son Playa del Carmen, Los Cabos y Querétaro, con 25%, 19.5% y 16% de su población, respectivamente.

Playa del Carmen y Los Cabos también encabezan la lista de ciudades donde la motivación de la migración fue laboral, con tasas de 59% y 55.2%, respectivamente.

El Infonavit destaca que el empleo formal en el país creció 37.6% en los últimos 10 años, lo que equivale a 6.3 millones de empleos adicionales, no obstante, en algunas pequeñas metrópolis se experimentó un crecimiento mucho mayor, como en Valladolid, donde se disparó 276%; Los Cabos, 125%; Silao, 120%; y San Martín Texmelucan, 110%.

Esto se debe a que la Ciudad de México está saturada y las empresas buscan otras regiones para expandirse o establecerse, pero donde también puedan encontrar mano de obra calificada, expuso Tania Arita, directora de Reclutamiento de Talent Solutions de ManpowerGroup.

En el norte del país es claro que la manufactura impulsa la generación de empleo y en el sur el turismo, pero también se están abriendo oportunidades de trabajo en centros de servicio compartidos, de datos para otros países y centros de investigación y desarrollo, así como call centers, agregó.

CDMX expulsa migrantes

En el caso de la capital del país, el estudio del Infonavit revela un flujo negativo de derechohabientes migrantes, al haber transferido 385 mil 500 personas fuera de la Ciudad en la última década y recibido 172 mil 300, lo que es consistente con la dinámica poblacional que reporta el Inegi. En este mismo periodo, la Ciudad de México transfirió 49 mil 900 derechohabientes a Monterrey; 44 mil 400 a Guadalajara y 34 mil 100 a Querétaro.

En tanto, recibió 22 mil 100 derechohabientes de Monterrey; 16 mil 300 de Guadalajara y 8 mil 900 de Querétaro.

Otra ciudad identificada por el Infonavit con un alto porcentaje de migrantes por trabajo es Cancún, con 36% de sus pobladores.

La paradoja del empleo

La directiva de Manpower comenta que México vive “una paradoja” en la búsqueda de empleo, pues hay varias personas que dicen estar desempleadas, pero al mismo tiempo las empresas aseguran que tienen problemas para encontrar talento.

En la encuesta de Escasez de Talento, de Manpower, 66% de los empleadores afirma tener dificultades para encontrar talento para cubrir puestos laborales.

“No todo el empleo se está concentrando en Guadalajara, Monterrey o Ciudad de México y eso se debe a esta movilidad que se está dando en los negocios. Se están ubicando en zonas no tradicionales.

“Nosotros apoyamos con estudios de factibilidad donde identificamos dónde está la mano de obra, revisamos aspectos sociales, culturales, políticos, económicos, de bienes raíces y todo eso se toma en cuenta para elegir el mejor lugar o destino para ubicar una planta”, explicó Arita.

Así que las empresas están explorando otras ciudades como Querétaro y la zona fronteriza, como Tijuana y Ciudad Juárez, por su cercanía con Estados Unidos.

Incluso en el sur, agregó Arita, se está buscando llevar a personal calificado de Veracruz hacia Tijuana, Ciudad Juárez y Hermosillo, donde las empresas consideran que no hay talento suficiente.

El nearshoring estará impactando a México de forma positiva y muchas empresas se están localizando más cerca de sus clientes que son Estados Unidos y Canadá, estimó la especialista.

Brillo turístico

“En Los Cabos y Valladolid el turismo fue el sector que después de la pandemia tuvo mayor crecimiento y son de los destinos favoritos para visitar. En estas ciudades hay más demanda de personas, no sólo para turismo vacacional, sino para eventos y convenciones de negocios. Que los vuelos sean más fáciles también responde a las nuevas inversiones”, apuntó Arita.

Manpower informó que los sectores con mejor expectativa de generación de empleo para el periodo entre los meses de abril y junio de este año son las empresas de transporte, logística y automotriz; ciencias de la salud; energía; manufactura, y tecnologías de la información.