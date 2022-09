“Morosos, más afectados por alza en tasas”: Banco Azteca

El mayor impacto del alza en las tasas de interés se reflejará en los créditos que caigan en morosidad, en un entorno donde las instituciones financieras siguen conteniendo el aumento pese a los ajustes del Banco de México (Banxico), dijo el director general de Banco Azteca, Alejandro Valenzuela.

“Como todos los bancos, manejamos un margen y, mientras la clientela se mantenga razonablemente vigente, sus créditos van a estar más o menos en los mismos precios”, explicó en entrevista con EL UNIVERSAL.

“Donde se puede encarecer es aquel [crédito] que se vaya a cartera vencida, aquel que no pague, lo que nos va a obligar a aplicar tasas moratorias o diferenciadas porque se vuelven un riesgo más alto. Pero hoy, la realidad es que no siento necesidad de subir tasas a corto o mediano plazo”, explicó.

Pero mientras la población informal se mantenga con ingresos, hay baja probabilidad de enfrentar problemas de impago, mencionó.

“Afortunadamente para nosotros y para el país, la economía informal, llamada popular, sigue jalando a un ritmo muy bueno. Durante el Covid, cuando todo el mundo pensaba que iba a haber problemas muy fuertes y que mucha banca tuvo que reestructurar su cartera, la economía popular no tuvo que hacerlo. Banco Azteca no tuvo la necesidad, porque sus clientes no nos lo pidieron y querían mantener su acceso al crédito”, destacó.

Valenzuela añadió que la economía global, en medio de un escenario de alta inflación, está entrando a un periodo complicado, donde la etapa de alta liquidez que vivió el mundo por más de dos décadas ha llegado a su fin.

“Ahora, con una coyuntura de mayores tasas de interés, todo mundo tenemos que ajustarnos a esa realidad. Pero mientras esa economía se mantenga vigente y siga trabajando, y yo la veo muy robusta, vamos a poder lidiar el temporal”, dijo.

Habrá problemas en ciertas zonas del país, como las hubo por la pandemia, pero lo que siempre busca el banco es distinguir la diferencia de capacidad de pago con voluntad de pago, agregó.

“Si en un momento la capacidad se merma, mientras haya voluntad, reestructuramos y buscamos cuidar al cliente. Se vienen tiempos inciertos y la buena coyuntura que vivió el mundo entre 2008 y 2021 acabó”, dijo.

Ante las tasas altas y la inflación, Valenzuela reconoció el papel desempeñado por el Banco de México para enfrentar el avance de los precios en el país. Sin embargo, dijo que en otras naciones los bancos centrales enfrentan problemas de credibilidad ante su papel tardío para enfrentar la coyuntura.

“El Banco de México ha sido de los que mejor han reaccionado con un incremento de tasa de interés muy importante en año y medio, pero cuando se ve a la Fed (Reserva Federal) o a Europa, la verdad es que se han rezagado ante la inflación que están viviendo”, afirmó.

Este año Banco Azteca cumple dos décadas de operaciones en México, y la apuesta se mantiene por aumentar el número de mexicanos que acceden a servicios bancarios, aunque laboren en economía informal.

“Le hemos dado acceso bancario y financiero a todos aquellos que no tenían ninguna otra forma de financiarse”, recalcó Valenzuela.

“Son más de 35 millones de mexicanos y, para mí, eso es un logro, de haber visto una oportunidad donde los demás no quisieron entrar”.