Las mujeres son víctimas de diversos tipos de violencia digital, pero destacan por su incidencia los casos en que son atacadas por montadeudas, dijo el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés.

Estos fraudes a partir del uso de aplicaciones, conocidos como gota a gota, tienen como objetivo a la población que busca créditos fáciles y que es víctima de un esquema de extorsión y amenazas.

“El 54% de la violencia digital contra las mujeres tiene que ver con montadeudas”, dijo Guerrero Chiprés en entrevista.

A principios de año, EL UNIVERSAL publicó que, de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las mujeres son las principales afectadas por el delito de fraude y extorsión de los montadeudas.

El presidente del Consejo Ciudadano detalló que el grupo más afectado por los montadeudas son las mujeres de entre 26 y 49 años, a quienes se les amenaza, insulta, les cobran deudas inexistentes y se les advierte que, de no pagar, divulgarán sus datos personales.

Para el presidente del Consejo hay muchos factores, por lo que la violencia digital más usada contra las mujeres es por montadeudas.

“Pueden ser muchas razones. Una de ellas es que las mujeres tienen una responsabilidad mayor de desahogar necesidades en su casa; no tienen o no acceden al sistema bancario formal y a ellas se dirigen los montadeudas, a las personas que necesitan [recursos] y no están en el sistema bancario convencional.

“Puede ser que ellas nos reportan [los casos] más que los hombres, porque los hombres se avergüenzan de reconocer que fueron engañados o que están siendo extorsionados. También porque hay una atmósfera más propicia para denuncias de delitos contra las mujeres que contra hombres, o puede ser que hay mayor propaganda de líneas de atención para mujeres que hombres”.

Este delito es reciente, pues se ha reportado de 2022 a la fecha, mencionó Guerrero Chiprés, porque antes de ese año el caso que más se registró era el intento de fraude.

Además de los montadeudas, otros casos de violencia digital que destacan entre las mujeres son los relacionados con el robo de identidad, con 16%; fraude en compraventa por internet, 13%; sexstorsión, 11%; robo de contactos, 3%; ciberacoso, 1%; phishing, 1%, y fraude amoroso, con 1%.

De todos esos casos de violencia digital, se encontró que 60% de los reportes provienen de la Ciudad de México y el resto del Estado de México, Coahuila, Puebla, Jalisco y Veracruz, principalmente.

El Consejo Ciudadano tiene registro que desde 2021 a febrero de este año se registraron 24 mil 126 apoyos a mujeres por violencia digital, observándose que año con año los casos van en ascenso.

“Los reportes se incrementaron en 41% en el primer bimestre de este año en comparación con el mismo periodo del año pasado”, resaltó Guerrero Chiprés.

Esto hace que cada hora una mujer se comunique al Consejo Ciudadano para reportar que fue víctima de alguno de los delitos antes mencionados.