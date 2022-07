“Monta deudas” o “gota a gota”; el fraude imparable que compromete datos bancarios

Los fraudes a partir del uso de aplicaciones, conocidos como monta deudas o gota a gota prevalecen entre la población que busca créditos fáciles; sin embargo, se convierten en víctimas de un sistema de extorsión y amenazas que puede llegar a comprometer sus datos bancarios.

EL UNIVERSAL ha documentado este tipo de operación, donde una víctima descarga una aplicación en su dispositivo móvil con la que supuestamente tendrá acceso a un préstamo fácil. A cambio, el usuario debe dar los permisos para acceder a sus contactos, galerías de fotos, entre otros datos personales.

Además de la extorsión, el préstamo se vuelve impagable ya que los defraudadores aumentan de forma desmedida los intereses, llevando a la víctima a la desesperación y miedo al recibir incluso amenazas de muerte si no paga.

Debido a que las aplicaciones tienen el control del teléfono, pueden acceder a las fotos y enviarlas a los contactos de la víctima tratando de “exhibirla”, por no pagar. Al mismo tiempo, envían mensajes con imágenes explícitas de violencia y amenazas tratando de obligar al usuario a pagar.

Al mismo tiempo, la víctima también estaría dando acceso a sus datos bancarios, ya que en algunos casos, la aplicación le pedirá el nombre de su institución financiera, incluso número de cuenta o de tarjeta, con lo cual se abre la puerta a otro fraude.

Alertan sobre fraudes

Conocida como “Spoofing”, esta estafa consiste en la suplantación de números telefónicos por medio de aplicaciones o páginas web. Los delincuentes usan esas plataformas para hacer llamadas que simulan ser números de bancos u otras instituciones financieras.

De acuerdo con la organización Defensa del Deudor, la víctima más frecuente ahora es la que dio todos sus datos a alguna aplicación de préstamos ilegal, pues ahora tienen su nombre, número telefónico, nombre de su banco y número de cuenta. Con esa información, el delincuente se hace pasar por un operador del banco y puede obtener información fácilmente para defraudar o robar a la víctima, quien confía al ver su identificador de llamadas, el número de su banco.

Recientemente, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) ha iniciado una campaña para alertar sobre este tipo de fraudes; incluso el tema llegó a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se comprometió a atender los casos.

Sin embargo, a manera de protección al cliente hay poco que hacer sobre el tema. De acuerdo con la Condusef, se trata de asuntos de delitos cometidos por grupos delictivos donde no tienen competencia.

“Ni Condusef, ni Profeco podemos intervenir al no ser Instituciones financieras o sociedades mercantiles. Son esquemas de delincuencia con lo que pedimos que nos ayuden alertar a la población”, explicó la Condusef.

¿Cuáles son las aplicaciones de fraudes gota a gota con más denuncias?

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia en la Ciudad de México recibe constantemente denuncias de este tipo de fraude. En lo que va del año registra más de 800 denuncias de víctimas, un crecimiento de 454% en cifras anuales.

De acuerdo con el organismo, se tienen detectadas a las siguientes aplicaciones como las denunciadas por los usuarios:



-Envía dinero

-Listo efectivo

-Cash money

-Peso préstamo

-José cash

-Cash box

-Dx cash loan

-Ola cred

-Adquiere peso

-Peso x (

-Crédito lana

-Presta - club

-Credit

-Cash

-Viva Crédito

-Cash plus

-Crédito hoy

-Cash móvil

-Easy credit

-Credit mex

-Justo crédito

-Creditya

-Pay

-Crediti

-Crédito box

-Bancredi

-Ifectivo

-Tepresto

-Lana plus

-Ok crédito

-Max lana

-Centavo

-Mango credit

-Daddycredit

-Good préstamo

-Gryphus crédito

-Falta préstamo

-Peso fábrica

-Dineria.mx



