México desplazará a Rusia el próximo año y estará a un escalón de ingresar al top 10 de las economías más grandes del planeta, anticipa el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Como parte de sus reuniones de primavera, la institución dio a conocer este mes sus perspectivas del tamaño de las economías bajo la regla del Producto Interno Bruto (PIB).

A lo largo del último par de años la economía nacional se movió de la posición 15 a la 12 en este ranking, tras quitar del camino a España, Corea del Sur y Australia.

Cada país reporta el PIB en su propia moneda, por lo que para compararlos se vuelve necesario que sean convertidos en una divisa común, en este caso es el dólar estadounidense.

La organización que nació hace ocho décadas y hoy encabeza Kristalina Georgieva prevé que el valor de la economía mexicana será de 2.13 billones de dólares el año que viene, en tanto que la rusa valdrá 2.09 billones.

En otras palabras, todos los bienes y servicios que México va a producir en 2025 serán más valorados por el mercado que los generados por el país más extenso del mundo, que enfrenta desde 2022 sanciones impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido y otras naciones en respuesta a la invasión de Ucrania.

La última vez que una economía del tamaño de Rusia enfrentó un espectro de restricciones comerciales tan amplio como ahora fue en la década de 1930, expuso el profesor Nicholas Mulder en un artículo publicado en el blog del FMI en junio de 2022. El cambio de posiciones también se debe a que el FMI espera que, según el deflactor del PIB, los precios en México subirán 5.6% en 2024 y 5.4% en 2025, mientras que en Rusia prevé alzas más moderadas, de 4.7% y 3.6% respectivamente. Además, tiene que ver la depreciación del rublo ruso ante el dólar y la fortaleza del peso mexicano.

Escalando peldaños. Fuente: del Fondo Monetario Internacional

Se quedará en el lugar 11

De concretarse la expectativa del FMI, México volverá a tener una economía más grande que Rusia, ya que la última vez fue en 2005, cuando la riqueza nacional estaba valorada en 918 mil millones de dólares, menos de la mitad de ahora, y el país que entonces ya gobernaba Vladimir Putin contaba con un PIB de 818 mil millones.

Al relegar a Rusia, México va a alcanzar la posición 11 en el listado de las mayores economías del planeta, sitio que mantendrá por lo menos hasta 2029, indican las proyecciones de la organización que cuenta con 190 países miembros.

México llegó a formar parte del top 10 entre 1999 y 2004, incluso alcanzó el octavo lugar durante los primeros dos años de la gestión del expresidente Vicente Fox.

No obstante, a partir de que comenzó el siglo, México fue rebasado por Brasil e India, debido a que la economía nacional creció a tasas promedio de 1.5% cada año, en tanto que la nación sudamericana avanzó a un ritmo de 2.2% y el gigante asiático se aceleró 6.3%.

La era del nearshoring

“La economía mexicana posee las condiciones para crecer mucho más y regresar al top 10 en esta época, principalmente ahora con el famoso nearshoring, que brinda una gran oportunidad en el comercio con Estados Unidos”, opinó Gerardo Copca, analista de MetAnálisis.

Desde su punto de vista, la relocalización de cadenas productivas comenzará a dar más frutos durante estos dos años.

Copca destacó la población mexicana de 130 millones de habitantes y los recursos naturales en abundancia, así como los climas diversos y litorales.

La semana pasada, Alfonso Romo, presidente honorario de Vector Casa de Bolsa, dijo que México deberá ser más agresivo en términos de regulación frente a la oportunidad que representa la relocalización de cadenas productivas, ya que los trámites son lentos.

“Debemos tener una Comisión Nacional Bancaria y de Valores mucho más agresiva, ya que, comparándola con la experiencia del grupo en otros países, nos cuesta 3.5 veces más la regulación en México que en Estados Unidos. Allá sacan un nuevo producto, se tardan mes y medio, y acá año y medio. Con esa lentitud México no se va a montar en la velocidad en que el mundo está sometido. Si no nos ponemos las pilas no vamos a aprovechar el nearshoring, friendshoring o shoring. Eso es preocupante. Tenemos que ser mucho más agresivos”, advirtió el también exjefe de la Oficina de Presidencia en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El año anterior, Estados Unidos tenía un PIB estimado en 27.4 billones de dólares, 15 veces más grande que México y se encuentra en la cima del ranking global desde el siglo pasado, posición que conservará por lo menos hasta 2029, proyecta la institución cuya sede central está en Washington D.C.

China ocupa el segundo escalón a partir de 2010, cuya economía está valorada en 17.7 billones, mientras en el tercer sitio aparece Japón y en cuarto lugar se encuentra Alemania. Sin embargo, el FMI calcula que India desplazará a estos dos últimos y subirá al pódium en 2027.