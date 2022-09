“México no ganará pugna vía el T-Mec”

En la controversia comercial que se generó en materia energética al amparo del T-MEC, México no ganará debido a que se modificaron las reglas del juego a medio camino y se violaron los derechos de empresas, dijo el presidente de The American Society of México (Amsoc), Larry Rubin.

En entrevista en el programa Las Piezas del Rompecabezas de EL UNIVERSAL, afirmó que la disputa que se generó tiene su origen en el incumplimiento del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y consideró que se pueden generar más diferencias, ya que no se respetan los contratos o se modifican las reglas.

“Uno se tiene que apegar a los contratos y a lo que se ha acordado, y hacer cambios en los contratos, procesos o en leyes conlleva una serie de dificultades para todos”, mencionó.

Rubin, quien fue director general de American Chamber México (AmCham), opinó que “en estas controversias que se han generado o se generarán en el proceso de consultas, México no las tiene de ganar”.

Añadió que se ha modificado la regulación “a la mitad del juego”. “La realidad es que sí se han cambiado las reglas del juego, se han violado derechos de empresas que han venido legítimamente y han invertido en México, y esto no hace que se genere el clima para ser centro neurálgico de atracción de inversiones”, recalcó el entrevistado.

Para Rubin, la relación con el gobierno es cordial, pero no arroja resultados.

“Siempre han sido juntas y reuniones con la administración (federal), sin duda bastante cordiales, conversaciones en las que parece ser que se analiza el punto de vista de la inversión extranjera que crea empleos y que trae capital extranjero a país, pero después, y eso es lo que nos preocupa, no se logran concretar las soluciones adecuadas”, dijo.

Hay frustración por lo que sucede con las políticas hacia Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), pero no son los únicos sectores en los cuales ha habido cambios importantes.

Sobre la relación México-Estados Unidos, consideró que “es muy completa y no se puede nada más abordar por el lado comercial, del narcotráfico, migración indocumentada. La verdad es que la relación México-Estados Unidos es muy amplia y va cambiando todos los días”.

Explicó que “mandatarios vienen y mandatarios van, pero la realidad es que quienes nos quedamos involucrados en esta relación bilateral tenemos que hacer lo propio para asegurar que siga creciendo”.

Afirmó que durante la administración del anterior presidente estadounidense, Donald Trump, a algunos preocupó la relación que habría con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y acabó siendo “sana y fuerte”.

Ahora la relación con el presidente Joe Biden “es buena”, consideró, pero hay mucho mucho más allá de cómo se llevan dos mandatarios.

Rubin dijo que hay que considerar que en la Unión Americana los estados están totalmente descentralizados, “lo que quiere decir que las soluciones no van a venir por una plática con la administración de México y el presidente Biden, sino que se va a tener que aterrizar a través de los gobernadores”.

Sobre los próximos procesos electorales en ambos países, dijo que en Estados Unidos aún no se sabe si el presidente Joe Biden buscará reelegirse.

“Definitivamente en México habrá un cambio de mandato: no sabemos si será una de las ‘corcholatas’, o puede ser alguien de la oposición, pero también lo importante será cómo se conforma el Congreso de la Unión”.

Además, informó que The American Society llevará a cabo en la Ciudad de México el próximo 6 de septiembre la Primera Convención Binacional, evento en el que participarán líderes políticos, de la iniciativa privada y académicos de ambos países.