A través de su subsidiaria Gasolinas Bienestar, Pemex incrementó este año los envíos de petróleo y gasolinas a Cuba, aun con el riesgo de que Estados Unidos lleve a cabo represalias contra la empresa por violar sus leyes sobre el embargo a la isla.

“En los tres meses finalizados el 31 de marzo de 2024, Gasolinas Bienestar, S.A. de C.V. exportó 21.8 mil barriles de petróleo crudo por día y 3.6 mil barriles de productos derivados del petróleo por un monto total de 3.3 mil millones de pesos (200 millones de dólares)”, revela el informe que Pemex entregó a la Comisión de Bolsa y Valores de la Unión Americana y al que tuvo acceso Everardo Martínez, reportero de EL UNIVERSAL.

Los cargamentos de petróleo al país caribeño crecieron 30% frente al año pasado, mientras que las exportaciones de gasolinas y otros derivados del crudo aumentaron 9%.

“Las ventas de Gasolinas Bienestar, S.A. de C.V. se realizan bajo contratos denominados en pesos a las tasas vigentes en el mercado. Contamos con procedimientos establecidos para garantizar que dichas ventas se realicen de conformidad con la ley aplicable”, señala el documento que dio a conocer este diario el pasado sábado.

La compañía que dirige Octavio Romero Oropeza reporta que la mayoría de las gasolinas que se comercializan en México se importan de Estados Unidos, pero aún así envió más cargamentos de combustibles al país que gobierna Miguel Díaz-Canel.

La Universidad de Texas calcula que las exportaciones de México a la mayor de las Antillas representan una cuarta parte de las necesidades de la isla y el resto es suministrado por Venezuela, donde se venden las gasolinas más baratas de la región.

Cuba y México entre los países con el combustible más caro

Sin embargo, este no es el caso de México y Cuba, que se encuentran en la lista de países que ofrecen los combustibles más caros en América Latina y el Caribe, indican datos oficiales recabados por Global Petrol Prices, utilizada como fuente de información por el gobierno federal y el Banco de México.

Ambas naciones se colocan sólo por detrás de Uruguay, Costa Rica, Chile, Belice y Nicaragua, según el monitoreo de la consultora que incluye las gasolinas regular y Premium. De hecho, el precio promedio en México yace en 1.309 dólares por litro al 5 de agosto pasado, en tanto Cuba vende el hidrocarburo en 1.295 dólares.

En su primera plana de este lunes, El Gran Diario de México publicó que, de acuerdo con los registros oficiales a julio de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), cargar gasolina y diesel en el territorio nacional nunca llegó a ser tan caro como en la actualidad.

Para llenar un tanque de 40 litros de combustible regular hay que gastar en promedio 956 pesos, 72 por arriba de hace un año y 180 pesos más que a principios de este sexenio.

Las gasolinas en México establecieron nuevos máximos históricos debido al aumento de los petroprecios, la depreciación del peso frente al dólar, el costo de la logística y los impuestos.

Las cotizaciones también responden al margen de venta, ajuste de calidad, costos de seguridad y la competencia en el mercado, expuso Alejandro Montufar, director de PetroIntelligence.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoce las transferencias de crudo a la isla. “En todo lo que nosotros podamos ayudar al pueblo de Cuba lo vamos a hacer, para que no les quede ya ninguna duda, porque, incluido petróleo, es un pueblo que está padeciendo un bloqueo inhumano, injusto, y nosotros no podemos darle la espalda al pueblo de Cuba. Y no tenemos que pedirle permiso a ningún gobierno extranjero, porque nosotros somos un país libre, independiente y soberano”, dijo en octubre del año pasado.

