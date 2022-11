México-AL, una relación que nunca funcionó

Hace más de 77 años finalizó la Segunda Guerra Mundial, en la cual tomó parte México, lo que motivó cambios en su posición económica y comercial frente a las demás naciones. “Las relaciones comerciales entre México y los países hermanos de la América Latina se han estrechado más que en ninguna otra época”, recogió el informe anual de 1945 del Banco de México, que actualmente dirige Victoria Rodríguez. Sin embargo, los datos oficiales muestran que la relación nunca terminó de madurar debido a que, actualmente, menos de 5% del comercio exterior de México tiene relación con la región. Con la llegada de Luiz Inácio Lula da Silva a la presidencia de Brasil, nos platican que hay más posibilidades de que México voltee la mirada al sur, pero más de 80% se seguirá concentrando en los socios del T-MEC.

Noviembre de resoluciones

Continuando con temas comerciales, nos recuerdan que hace un par de semanas se esperaba la resolución del panel que México y Canadá integraron para acusar a Estados Unidos de interpretar mal las reglas de origen de autos que se establecieron en el T-MEC, pero la resolución se postergó y el fallo preliminar se espera a mediados de este mes. No obstante, expertos nos cuentan que hay altas posibilidades de que el resultado sea a favor de México, aunque nos dicen que hay otros conflictos en los que el Tío Sam puede ponerse a mano, como el de la política energética, en el que la mayoría da por hecho que México saldrá perdiendo y no por cuestiones de apreciación, sino por no leer bien lo que se firmó. Al parecer noviembre depara caras largas y felicidad de ambos lados de la frontera.

No era clase Premier

Nos dicen que no era clase Premier la sección en la que le tocó volar a la nueva secretaría de Economía, Raquel Buenrostro, en su reciente viaje a Hermosillo, Sonora, junto con su compañera de gabinete, la titular de la secretaría de Energía, Rocío Nahle. El objetivo era estar presente en la reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el enviado especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry. Nos hicieron llegar una copia del boleto de avión que demuestra que no estaban en un lugar privilegiado con lo cual, doña Raquelito como le dicen algunos de cariño, se salvó de que se la llevara la calaca por desobedecer las órdenes de austeridad y pobreza franciscana, como se pensaba, ni tampoco les dieron ese privilegio la tripulación de cabina, según nos hacen notar, pos allá con su conciencia, nos dicen otros.