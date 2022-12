Más mujeres en la cima de la banca

Nos hacen ver que las mujeres van ganando presencia en los altos cargos de la banca en el país. Hace unos días, Guillermo Babatz Torres dejó la presidencia del consejo de administración de Scotiabank México y el puesto lo asumió Georgina Kessel, quien fue secretaria de Energía en el sexenio de Felipe Calderón. Con este nombramiento, se convierte en la segunda mujer en tener una posición de este rango, pues la primera fue Laura Díez Barroso al tomar la presidencia del consejo de administración de Santander México. Nos detallan que Kessel también fue presidenta de la junta de gobierno de la CFE, así como presidenta y miembro de la junta de directores de Pemex. Nos señalan que la nueva líder de Scotiabank tendrá el reto de enfrentar la fuerte transformación digital que requiere la competencia en el país, donde se espera la definición del nuevo dueño de Banamex y su impacto en el negocio bancario.

Viene lo duro para Buenrostro



Nos cuentan que ayer se reunió Jayme White, representante comercial adjunto de Estados Unidos, con Rob Stewart, viceministro de comercio internacional de Canadá, para hablar de la consulta que llevan a cabo por los cambios en la política energética de México, pues se espera que a fines de diciembre o principios de enero se realice la tercera ronda de consulta en la Ciudad de México, donde la Secretaría de Economía, de Raquel Buenrostro, tratará de llegar a una solución negociada antes de que los socios opten por un panel al amparo del T-MEC. Nos dicen que justo en la tercera ronda se conocerá la verdadera rudeza de los estadounidenses y canadienses, pues de momento no ha pasado de intercambios de planteamientos y respuestas de cuestionarios.

Rumbo a los 100 años

Nos dicen que la contaduría pública organizada en el país está preparando todo para celebrar los 100 años del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP). Se eligió Mazatlán, Sinaloa, para que en el marco de la convención anual se haga la celebración. Para compartir su alegría ya están trabajando junto con la Lotería Nacional a fin de emitir un billete conmemorativo del centenario, entre otros festejos previos. Nos comentan que el próximo año termina la presidencia de Laura Grajeda, quien será relevada por el actual vicepresidente general, Héctor Amaya, un contador y abogado especialista en impuestos originario de Mexicali, Baja California. Así nuevamente el IMCP estará presidido por un contador proveniente de un despacho independiente y no de una firma global como sucedía en el pasado, nos hacen notar.



Test de Latin NCAP, ¿desactualizado?

Luego de que el programa Latin NCAP le diera cero de cinco estrellas de seguridad en la prueba de choque al auto eléctrico JAC E10x, nos platican que Giant Motors Latinoamérica, firma que comercializa el auto en México, salió a defender la unidad, pues afirma que cumple con lo requerido por la NOM 194 SCFI 2015 en seguridad, así como con las normas y regulaciones de la ONU R94 y R95. Nos afirman que, en caso de colisión frontal o lateral, las puertas del E10x se abren sin necesidad de una herramienta especial, no presenta derrame de líquidos de la batería y no hay flujo de electricidad en los 30 minutos posteriores a una colisión. Además, cuando las bolsas de aire explotan, se corta la energía. JAC, que dirige Elías Massri, dice que el vehículo con el que Latin NCAP hizo la prueba no corresponde con las especificaciones que actualmente equipa JAC México.