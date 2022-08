Mal negocio, si gobierno compraba Banamex

Hubiera sido un mal negocio y un mal mensaje para el sector financiero de concretarse la intención que tuvo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por adquirir 51% de las acciones de Banamex, opinó el analista y expresidente de Condusef, Mario Di Costanzo.

"Me parece un acierto del gobierno que haya dejado de lado su intención de adquirir Banamex. Era un mal mensaje para la comunidad financiera y además era un mal negocio. El gobierno no ha podido consolidar la operación de Banco del Bienestar y el haber adquirido un banco de ese tamaño, además de necesitar recursos que no tiene en este momento el gobierno, requeriría de todo un staff que pudiera conducir el banco, cosa que no tienen en este momento", explicó.

Desde su punto de vista, las autoridades financieras mexicanas encabezadas por la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) deben enviar un mensaje claro sobre qué tipo de sector bancario quieren en el país, el cual puede concentrarse más en caso de que Banorte adquiera el Banco Nacional de México.

“El gobierno debe tener otras prioridades en materia de finanzas públicas y no la del tema financiero. Hubiera sido aventurado e ilegal meter a la banca de desarrollo. El gobierno debe pensar muy bien qué quiere para el sistema bancario mexicano”, dijo.

Sobre el tema, la directora general de Actinver, Lorenza Martínez, dijo que el gobierno debe mantener su rol de banca de segundo piso, dando garantías.

“En la historia de México y en casi todos los países existe una banca del gobierno que busca complementar o soportar; en México ha funcionado como banco de segundo piso, ofreciendo garantías o ayudando a desarrollar nuevos productos financieros y bajando ciertos productos a segmentos de la población que no estaban disponibles si no existían ciertas garantías, en la medida que esto siga es algo sano y no hay riesgo de que esto pueda cambiar”, dijo Martínez.

No fue descabellado

Por su parte, el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Daniel Becker, dijo que la propuesta que puso sobre la mesa el presidente López Obrador, de que el gobierno comprara 51% de Banamex, no inquieta al sector y tiene sentido, debido al tamaño del jugador financiero.

“A mí no me parece que sea descabellado. Fue muy claro en la mañana, lo exploraron, determinaron que no era una idea razonable. El mismo Presidente dijo que es un tema que no estará sobre la mesa y que el gobierno seguirá para efectos de entrega de programas sociales vía el Banco del Bienestar”, dijo el directivo.

En conferencia de prensa, el presidente de los banqueros, dijo que incluso las sugerencias que ha hecho el Presidente de que Banamex se venda a empresarios mexicanos, sin despidos y que se mantenga el acervo cultural, no es elemento de preocupación.

“El Presidente puede y tiene todo el derecho de sugerir, a su saber y entender, qué es lo correcto. Pero no me parece que sea un tema de presión que pueda regir nuevas condiciones”, opinó.