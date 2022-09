Logra ese ingreso extra sin morir en el intento

Recibir dinero extra siempre nos genera alegría, reduce las preocupaciones monetarias y nos permite enfrentar el fin de mes de una manera desahogada, pues al alcanzar nuestras metas financieras podemos obtener una mejor calidad de vida.

Es parte de lo que algunos expertos llaman libertad financiera, pero se debe llevar a cabo todo un proceso, pues no se logra de manera inmediata.

El blog de Educación Financiera de CitiBanamex recoge una encuesta de la plataforma de servicios financieros Coru, en la que indica que, después del confinamiento por el Covid-19, cerca de 60% de los mexicanos se vio obligado a buscar una segunda fuente de ingresos que les permitiera solventar sus gastos de cada mes sin preocupaciones.

Aunque una segunda ocupación es el doble de esfuerzo, no necesariamente te deja el doble de ingresos, pues al no ser un trabajo formal no te dará la remuneración de un empleo de tiempo completo, sin duda habrá opciones que te dejen entradas de dinero y que no sean tediosas.

Una de las primeras opciones que dan expertos en finanzas personales es la venta de todo aquello que ya no ocupes. Esos artículos pueden generarte ingresos en vez de sólo estar guardados en tu clóset. Ese suéter que nunca te has puesto seguramente puede ser vendido con un bazar que organices entre conocidos a través de redes sociales.

De acuerdo con el blog de Bank of America, está comprobado que las ventas de garaje son una manera de obtener dinero extra y despejan espacio de tu casa. Incluso menciona que “si tiene hijos, puede incluirlos haciendo que le ayuden a hacer letreros, o animándolos a que monten un puesto” con juguetes que ya no usan, por ejemplo.

¿Te gusta hacer manualidades? En la actualidad internet facilita encontrar un mercado para productos artesanales. Sin embargo, puede existir competencia y sin duda la mejor manera de iniciar es correr la voz entre amigos y familiares.

Si lo tuyo es la cocina, puedes empezar a ofrecer tus productos igualmente a través de redes sociales vecinales. Muchas ocasiones la gente extraña la comida casera y le falta tiempo para prepararla. Seguramente ese guiso o postre que a todos en casa les encanta lo requiere el vecino.

Otra opción es la de ofrecer servicios para cuidar menores o mascotas. En la actualidad los horarios son más reducidos para los padres de familia, por lo que existe gran demanda para ir por los chicos a sus cursos extracurriculares, o bien sacar de paseo a aquella mascota inquieta.

Bank of America propone que “aunque parezca incómodo ofrecer cuidar a los hijos de los amigos por dinero, busque trabajo con los amigos de sus amigos, o anuncie sus servicios en un sitio web de cuidadores”.

¿La propiedad que tienes es muy amplia para ti? En la actualidad existen diversas aplicaciones en las cuales puedes ofrecer en alquiler alguna habitación que no ocupes. Entre las labores que debas hacer está la de preparar un acuerdo oficial de subarrendamiento y buscar el inquilino ideal por varios meses, o bien rentarla por días o semanas.

Ten en cuenta que si usas una app se quedan con parte de la transacción, y claro, para darle más certidumbre y legalidad a tu oferta, es recomendable darte de alta y pagar impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para evitar disgustos con inquilinos morosos.

Quizá tengas talentos que has desarrollado con años de estudio y práctica. En ese caso es momento de explotar esas habilidades y dar clases. De acuerdo con el blog de Educación Financiera de CitiBanamex, “si eres bueno en algo, seguramente puedes sacarle provecho. Quizá no te des cuenta, pero hay muchas personas que tienen necesidades muy específicas que tú podrías cubrir. Ya sea dibujando, haciendo videos o manejando redes sociales, siempre habrá alguien que necesitará tu ayuda”.

Pero recuerda, en ocasiones, como dicta la sabiduría popular, “la necesidad es la madre de todas las invenciones”, por lo que seguro encontrarás la actividad extra adecuada que te ayude a solventar los gastos del mes.