Inicia cuenta regresiva para Carta Porte

Nos dicen que las empresas de autotransporte siguen enfrentando el reto de implementar la Carta Porte, debido a la carga administrativa que representa. De acuerdo con una investigación de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), a cargo de Refugio Muñoz, 97% de las Pymes dedicadas al autotransporte no cuentan con la infraestructura para cumplir con la Carta Porte. Esta disposición entró en un periodo de adaptación del 1 de enero pasado hasta el próximo 30 de septiembre, pero después de esta fecha, si no se tiene el CFDI con el complemento Carta Porte, la Pyme puede recibir una multa de hasta 97 mil pesos y, si no demuestra la procedencia de la mercancía que transporta, se puede presumir que es ilícita, lo que impedirá deducir ISR o IVA del servicio de transporte. Comienza la cuenta regresiva para su implementación.

Risas y enojo

Los que de plano están muy enojados son los del gremio de los actores, lo que ha provocado la risa en otros. Nos cuentan que muy envalentonados han mostrado su rechazo a la votación electrónica para elegir al nuevo dirigente del sindicato de la Asociación Nacional de Actores, pues creen que les harán fraude si usan este sistema creado por la Secretaría del Trabajo. Nos dicen que no se sabe qué hará al respecto Luisa María Alcalde para convencerlos de utilizar el Sistema Remoto de Votación Laboral (Sirvolab), que fue estrenado por petroleros. Al parecer los actores le tienen miedo y desconfianza, pues la mayoría de los que han mostrado su desacuerdo son actores veteranos pues no saben cómo usar este sistema electrónico y amenazan con votar de manera presencial.

¿No duró ni el año?

Nos dicen que el viernes corrieron rumores de que María Teresa Matamoros renunció a la dirección del Fideicomiso de Promoción Turística de Chihuahua, cuyo objetivo es administrar los recursos provenientes del cobro del impuesto sobre hospedaje para fortalecer la promoción y oferta turística del estado. Nos hacen ver que Tere Matamoros tomó el puesto en septiembre pasado. Fue secretaria de Turismo de Guanajuato de septiembre de 2018 a mayo de 2020, cargo al que renunció en plena pandemia. Sin un liderato para llevar a cabo la promoción turística y luego de que hace seis semanas se perpetró el asesinato del guía de turistas Pedro Palma y dos sacerdotes jesuitas en la Sierra Tarahumara, hecho que incluso llegó a oídos del papa Francisco, nos dicen que algunos se preguntan si viene un panorama más sombrío para el turismo en el estado con mayor territorio del país.