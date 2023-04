Ante la llegada de empresas por la relocalización de las cadenas de suministro, mejor conocida como nearshoring, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) tiene una propuesta para detonar la construcción de vivienda en las zonas del país beneficiadas por este fenómeno.

El Infonavit tiene planeado identificar a los 50 municipios de mayor crecimiento en donde ya existen cadenas productivas, pero que carecen de ciertos servicios para ser aún más atractivos para la relocalización de las empresas, dijo Carlos Martínez, su director general.

“Una vez elegidos esos 50 municipios, la idea es hacer el desarrollo urbano municipal, establecer las áreas ecológicas, las de desechos industriales y todo lo que podría tener vocación de vivienda”, explicó en entrevista con EL UNIVERSAL.

“Ya determinado eso, el Infonavit podría llamar a los inversionistas de vivienda y gestionar el suelo, con reservas privadas o públicas, que no necesariamente son del Infonavit, sino que nosotros podemos armar el manejo del proyecto para que salgan los permisos en tiempo y forma y haya diálogo con las autoridades. Que no sea burocrático y se detonen los créditos de vivienda de manera rápida”.

Para realizar los estudios y planes de desarrollo urbano, el Infonavit requiere de un presupuesto específico, por lo que el director general del instituto presentará esta propuesta en el próximo Consejo de Administración, a realizarse en mayo próximo.

El Infonavit destacó que 75% de los municipios no cuentan con un plan de desarrollo urbano y, sin embargo, hay una enorme expectativa respecto al nearshoring cuando ni siquiera se tiene determinado cuáles son los suelos industriales, áreas naturales protegidas, dónde va a haber vivienda y los proyectos de movilidad.

Diagnóstico

El Infonavit ya tiene identificadas ciertas zonas metropolitanas donde hay mayor crecimiento económico y potencial para otorgar créditos, como en Tlaxcala y Puebla, donde están instaladas varias armadoras de coches y fabricantes de autopartes, así como las zonas del norte del país.

“En el caso de la zona metropolitana de Monterrey, Tesla va a impactar en Santa Catarina y no está completo el plan de desarrollo urbano de Monterrey. ¿Dónde van a vivir en Santa Catarina? Mucha gente en realidad va a vivir en Saltillo, porque (el proyecto) está en la salida hacia Saltillo”, comentó Martínez.

Otra zona donde se puede detonar vivienda es el Istmo de Tehuantepec, donde se están construyendo siete parques industriales, aunque en esta región la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) será quien gestionará los proyectos.

Yucatán y Quintana Roo también son estados con potencial para recibir inversiones por nearshoring en el sector servicios, destacó Martínez.

El director general del Infonavit estima que los estudios de los 50 municipios podrían estar listos en siete meses.

“Si nos aprueban los recursos en mayo (…) podríamos lanzar una licitación y en siete meses podríamos tener un plan de desarrollo y un primer mapa de dónde irían las cosas dentro de una ciudad o municipio, y a partir de ahí, los planes municipales”, indicó Martínez.

“Lo ideal es tener planes a 25 años, estamos a contracorriente. No tener un plan de desarrollo urbano es un riesgo porque puedes soltar el permiso y el suelo no es apto o daña un parque o un bosque por no tener un plan previo. Queremos evitar esto viendo que hay una cantidad enorme de municipios que no tienen ningún instrumento de planeación territorial”.

Programas

Por otra parte, el director general del Infonavit adelantó que en mayo se lanzará el nuevo programa Mejoravit, ya sin fondeo bancario, pues operará con recursos del instituto.

En este programa, los derechohabientes usan su Subcuenta de Vivienda como garantía para solicitar un crédito para realizar remodelaciones o mejoras en su hogar.