Para aliviar la carga financiera de las personas que están pagando un crédito con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y cuya mensualidad excede el 30% de su salario, el Instituto lanzó el programa Nivela Tu Pago.

El programa otorga hasta por 12 meses, un descuento de 25% a 75% en la mensualidad del crédito, dependiendo del nivel de ingresos.

Durante los 12 meses de duración del programa, el Infonavit pondrá la parte proporcional que deja de pagar la persona acreditada, con el fin de que vea reducido mes con mes su saldo.

En conferencia de prensa, el director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, explicó que es el primer programa diseñado para personas acreditadas con relación laboral vigente y al corriente de sus pagos, pero cuya mensualidad excede el 30% de su salario.

“No tienen que estar morosos o en deuda, sino incluso estando al corriente de los pagos aplica este programa”, indicó.

Martínez Velázquez comentó que el programa beneficia principalmente a personas que cuando cambian de trabajo tienen un salario menor y les aumenta el porcentaje que se les descuenta del crédito.

Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit desde 2018, Foto: Especiales

Como ejemplo, un acreditado que ganaba 26 mil 248 pesos mensuales cuando sacó su crédito y su mensualidad era de siete mil 491 pesos, al cambiar de trabajo su sueldo baja a 18 mil 041 pesos, y el programa le permite ajustar su mensualidad a cinco mil 412 pesos.

“A algunos les descuentan hasta 60% del salario ahora que están en un trabajo donde ganan menos.

“Esto hace que incluso algunos empleadores pregunten si tienen crédito Infonavit y si lo tienen no los contratan”, dijo Martínez Velázquez.

Infonavit: Así funcionará el nuevo programa de este instituto

El programa aplica tanto a créditos denominados en Veces Salario Mínimo (VSM) como en pesos y puede extenderse por un año más, si así lo solicita la persona acreditada.

Además, se puede solicitar hasta tres veces durante la vida del financiamiento.

Para aplicar al programa, los acreditados deben estar al corriente en sus pagos o no tener más de 12 mensualidades sin pagar; además, si tienen una prórroga activa deben solicitar previamente su cancelación.

Hoy presentamos el programa "Nivela tu pago" es para todos aquellos acreditados que estando al corriente de sus pagos y con un empleo formal, les descuentan más del 35% de su salario mensual. Este programa te regresa la mensualidad al 30% durante un año. Será de gran ayuda para… pic.twitter.com/Po9mcz3Utk — Carlos Martínez V. 🏳️‍🌈 (@carlosmartinezv) September 11, 2024

Asimismo, las personas deberán contestar un cuestionario con el que se determinará el nivel de descuento al que accederían.

El crédito debe estar con garantía hipotecaria y ser financiado exclusivamente con recursos del Infonavit, no debe encontrarse en un proceso jurídico y si la persona no cuenta con empleo formal no debe tener meses disponibles de Fondo de Protección de Pagos o seguro de desempleo.

Para solicitar la aplicación de Nivela Tu Pago, las personas acreditadas deben ingresar a Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx) en la sección “Mi Crédito” y posteriormente dar clic en “Solicitud de reestructura”.

Asimismo, pueden acudir al Centro de Servicio Infonavit o delegación más cercana con los siguientes documentos:

Número de crédito o Número de Seguridad Social

Identificación oficial vigente

Recibo de luz correspondiente a la vivienda del crédito con antigüedad máxima de 3 meses

