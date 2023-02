Inflación y Banxico dan la sorpresa por partida doble

Contra todas las apuestas de la mayoría de analistas sobre la tasa de referencia, Banco de México (Banxico) sorprendió ayer con un alza de mayor magnitud a la que ya habían descontado los mercados financieros, y se interpretó como muestra de su compromiso con la estabilidad de precios.

Mientras el consenso de especialistas esperaba un aumento de 25 puntos base, finalmente la Junta de Gobierno del banco central decidió por unanimidad dar un apretón mayor a la política monetaria, de medio punto, en un contexto en que la cuesta de enero llevó a la inflación a repuntar a 7.91% el mes pasado, superando las expectativas.

Así, Banxico encareció más el costo del dinero, al subir la tasa de 10.50% a 11%, un nuevo máximo histórico. Además, revisó al alza las expectativas para la inflación general y subyacente para 2023.





La medida fue bien recibida por los mercados, desligándose de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, que la semana pasada aumentó los tipos de interés en 25 puntos básicos, para dejarla en un rango de 4.50% a 4.75%.

No es para menos pues, a diferencia de Estados Unidos, donde la inflación lleva seis meses consecutivos a la baja, aquí repuntó en enero y la subyacente preocupa, dijo la directora de análisis económico y financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

“El Banco de México subió en 50 puntos base su tasa de interés de manera sorpresiva porque el mercado esperaba que fuera nada más de 25 puntos, con lo cual México se ubica con un nivel histórico de 11%, considerado restrictivo”, dijo a EL UNIVERSAL.

Lo anterior significa que aún hay presiones inflacionarias en México, sobre todo en el sector servicios, relacionado con los incrementos salariales, enfatizó. Así, se espera otro ajuste, para cerrar el año con la tasa en 11.5%.

Luego del anuncio de Banxico, la cotización del peso frente al dólar se fortaleció. La cotización del billete verde al mayoreo cerró en 18.78 unidades, una apreciación de 0.82% o 15 centavos respecto a la jornada previa, de acuerdo con información de Bloomberg.

Por su parte, el dólar al menudeo se vendió en 19.24 pesos en ventanillas de bancos, 1.08% o 21 centavos por debajo del cierre del miércoles, según CitiBanamex.

Mensaje al mercado

En opinión de Adrián Muñiz, subdirector de análisis económico de Vector CB, el mayor incremento en la tasa, más que una respuesta al alza de la inflación, es un mensaje al mercado.

“La decisión no me parece mala, pero aquí lo que está en discusión es cuál va a ser el resultado de haber sorprendido así al mercado, y eso es algo para lo que no tengo respuesta, todavía está por verse”, afirmó.

En ese sentido se manifestó James Salazar, subdirector de análisis económico de CI Banco.

“Fue acertada la decisión, fue un mensaje contundente de Banxico sobre que la prioridad es que la inflación no se salga de control, porque si sigue subiendo, las expectativas al alza de los precios se van a seguir arraigando”, dijo.

Si Banxico empieza a aflojar el ritmo del alza de la tasa mientras la inflación subyacente sigue subiendo, no queda claro que esté teniendo éxito en la lucha contra el alza de los precios, agregó.

“No sé si ya es demasiado tarde, pero en cierto sentido es positivo que lo hayan decidido”, destacó el especialista.

Además, agregó, a Banxico le sigue faltando ser más transparente para decir cómo es que va a lograr alcanzar su objetivo de inflación de 3% el próximo año.

Desinflación lenta

En su comunicado de política monetaria, Banxico reconoció que ve un proceso de desinflación más lento de lo previsto, mientras que los pronósticos para la inflación general y subyacente se ajustaron al alza.

En el primer caso, el pronóstico del banco central pasó de 4.2% a 4.9% para el cierre del presente año, y para la subyacente de 4.3% a 5%. Anticipó que la inflación convergerá a la meta de 3% en el cuarto trimestre de 2024.

Al subir más de lo esperado la tasa, la Junta de Gobierno consideró los retos ante el apretamiento de las condiciones financieras globales, el entorno de incertidumbre, la persistencia de presiones inflacionarias y la posibilidad de mayores afectaciones a la inflación, así como la postura monetaria que ya se ha alcanzado en este ciclo alcista.